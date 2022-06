Como suele ocurrir en la era de las redes sociales, Alexis Julián Colón, acudió ayer a su cuenta de TikTok para celebrar con una divertida publicación su aparición en la portada de El Nuevo Día. El vídeo también fue compartido en Instagram, donde recibió elogios y felicitaciones de parte de sus seguidores.

“No puede ser, aparezco en la portada”, dice el audio mientras el niño de 11 años lo imita con cara de asombro.

¡Muchas felicidades Julián! Sigue brillando”, comentó su amiga y colega Camila Pérez, otra niña que se ha destacado a través del programa “Día a Día” de Telemundo. “Este es el inicio de muchas portadas más”, le expresó por su parte, la usuaria Fabiola Lyan.

En entrevista con este medio, Colón manifestó “quisiera tener mi propio programa de juego y ser negociante en alquileres de propiedades como papi”.

En la conversación se reveló que fue el menor quien le expresó a su padre que deseaba participar en el programa de juegos que cumplió tres años al aire. Tan pronto supo que su padre arrancaría un programa televisivo en el 2019 la petición fue directa a su progenitor.

PUBLICIDAD

“Fue idea mía. A mí siempre me ha gustado la televisión como a papá. Y en verdad, el primer día, papá no quería llevarme porque había un montón de cosas pasando y me explicó que era mejor la próxima semana. Fui la primera semana y me encantó. Ahora seguimos una vez a la semana por lo menos”, recordó el niño que previo a “Puerto Rico Gana” no tenía experiencia frente a las cámaras.