Los programas especiales por el Día de Acción de Gracias se prestan para que, quienes lo integran, comenten los motivos por los cuales agradecen. La familia, la salud y el trabajo, usualmente, figuran entre las razones principales.

El pasado viernes, sin embargo, la periodista puertorriqueña Astrid Rivera emocionó a sus compañeros y a la audiencia de “Despierta América”, de Univision a través de sus palabras.

La comunicadora, cuyo rol principal es desarrollar historias de interés humano para el mañanero, más que un discurso, regaló una lección para nunca olvidar. Rivera, quien reveló que en el 2023 ha confrontado problemas con su salud, comenzó estar saludable.

Sin pausar, la ganadora del Premio Emmy agregó que da gracias por su mamá. Después no pudo contener el llanto.

“En especial (doy gracias) por mi mamá. Yo creo que mi mamá nunca ha entendido que ella merece las cosas maravillosas de la vida, y yo no se lo digo tanto como debería. Y yo sé que la vida es corta. ella a veces me escribe, y ella sabe que como hemos pasado por cosas difíciles, a mí me cuesta mucho decirle cosas”, continuó.

La reportera aprovechó las cámaras del espacio para enviarle un mensaje cargado de amor a su progenitora.

“Eres el pilar de mi vida, has sido el viento bajo mis alas, has sido la persona que más me ha apoyado en mis sueños. Me llevabas a mis audiciones, me llevabas a modelaje, y yo soy lo que soy por ti, y yo quiero que tú sepas que yo quiero que tú seas feliz, llevas muchos años queriendo ser feliz, y yo sé que tú lo vas a lograr”, enfatizó.

Su mensaje, la boricua lo concluyó con la promesa de que sus hermanas y ella siempre estarán con su progenitora.