Astrid Rivera, la carismática reportera del programa mañanero de Univision, “Despierta América”, no puede con tanta alegría luego de que Puerto Rico, su isla, revalidara como sede de Premios Juventud. La natural de Hormigueros, de igual manera, apuntó que el evento anual es otra oportunidad para llevarle a la audiencia “lo lindo” del terruño borincano.

“Yo me he convertido, de alguna forma, en una embajadora puertorriqueña porque me encanta que esto suceda aquí para yo venir y hacer todas estas historias que la gente debe conocer, estas historias de pueblo, estas figuras que a lo mejor la gente las ve en las redes sociales pero no sabe su historia a fondo, qué hay detrás”, expuso la orgullosa madre de tres hijos.

Este año, al igual que en el 2022, la boricua llegó junto a la producción de “Despierta América” para transmitir el programa -en directo- desde el Hotel Caribe Hilton, en San Juan. Entre las historias que pudo presentar en la semana de Premios Juventud 2023 se encuentran la de Héctor Collazo con el proyecto “78 pueblos, 1 bandera” y las “Hermanas Virales” del pueblo de Aguada.

Quien cursó estudios en el Centro Residencial de Oportunidades Educativas en Mayagüez (CROEM) e ingresó al programa de Ciencias Políticas de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez a los 16 años, agregó que gracias a las diversas plataformas que le brinda la cadena de televisión estadounidense en español, puede demostrar y evidenciar que “Puerto Rico es mucho más allá de lo que vemos en Twitter, es mucho más que la politización que existe, es mucho más que la mala administración gubernamental, y eso es bien importante”, subrayó.

Las casi dos semanas que lleva establecida en la isla junto al resto de sus compañeros de producciones como “Primer Impacto” y “El Gordo y la Flaca”, han bastado para que la piel de Rivera haya tomado el famoso “colorcito” que solo se logra bajo el sol resplandeciente de su nata Puerto Rico. También ha logrado otros objetivos como pegarle algunas palabras típicas del vocabulario boricua a su compañera y amiga Jessica Rodríguez.

“Ahora dice ‘bendito, nena’, y eso está chévere”, manifestó entre risas durante el tercer día de ensayos de Premios Juventud en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

Sobre las paradas obligatorias antes de marcharse a Miami, donde reside junto a su esposo e hijos, la reportera comenzó con Piñones, donde le gusta saborear las alcapurrias de yuca rellenas de jueyes. Además, dijo, que tiene que pasar algunas horas en Hormigueros, donde aprovecha para comprar pan en una panadería “que le encanta”.

“Aunque, si yo no puedo llegar a Hormigueros, Hormigueros llega a mí, mi familia, la gente que amo. Hormigueros es mi lugar de paz, es el lugar que me vio crecer, que me dio mi felicidad. Yo digo que ese pedazo de montaña uno lo va cambiando, obviamente, porque a mí me toca cumplir sueños y salir del pueblito, pero uno siempre regresa y yo siempre voy”, dijo con tono de nostalgia.

Esta noche, Rivera será parte de la esperada alfombra roja y se despedirá de la isla con la esperanza de que Puerto Rico se convierta en la casa oficial de Premios Juventud. De esta manera, habrá una cita anual obligatoria que la traerá a casa.