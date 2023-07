Hace tres años, el presentador puertorriqueño José Figueroa “El Negro” disfrutaba de Premios Juventud desde su casa, recordó esta tarde durante el tercer día de ensayos para la entrega de galardones de Univision. Hoy, el talento oficial de UniMás se prepara para ser uno de los protagonistas del “show” de antesala “Noche de Estrellas”, que tendrá lugar mañana en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

Aunque el año pasado, el coanfitrión del desaparecido espacio “Estos dos sin freno” de Univision Puerto Rico, tuvo una participación especial en la alfombra roja del evento anual, este 2023 compartirá las cámaras con otros talentos de la cadena. Entre ellos, el español Borja Voces, la mexicana Ela Velden, el ecuatoriano Danilo Carrera, la venezolana Migbelis Castellanos, el cubano Roberto Hernández y la mexicana Yayis Villarreal.

“Estaré presente en esa primera hora que han bautizado como ‘la hora loca’”, informó el esposo de la maquillista profesional Tania Pitre. Sin embargo, antes de presentarse ante la comunidad hispana, Figueroa, quien se caracteriza por ser un papá a tiempo completo, desfilará por la pasarela junto a sus hijos Marcus Alessandro y Maximus Noah, quienes hicieron su primera aparición en la ceremonia el año pasado.

“Igual que el año pasado, sí me van a acompañar. Para ellos, el venir a Puerto Rico también es súper cool porque se reencuentran con los primos, esta es la primera vez que vienen después de ya casi un año, porque ellos estaban envueltos en sus cosas de deportes y eso les consume bastante tiempo. Pero ellos son locos por estar aquí en Puerto Rico, así que los van a ver mañana”, dijo a El Nuevo Día.

Hace dos años y medio que Figueroa hizo maletas para emprender una nueva faceta profesional. Aunque el tiempo ha transcurrido, hay cosas que el multifacético siempre extrañará.

“De acá yo lo extraño todo, o sea, mis amistades, nuestro clima, la comida... Extraño la playa, los amigos, no tener ese contacto como lo tenía antes con ellos. Acá yo tenía una carrera establecida, pero a mí siempre me han gustado los retos, el salir de una zona cómoda para ponerme incómodo, pero haciendo lo que a mí me gusta, lo que me apasiona, la comunicación en la televisión, el entretenimiento, tener la oportunidad de viajar a diferentes países haciendo mi trabajo, pues me parece súper bien”, detalló.

Si ha evolucionado o no como profesional, el comunicador comentó que le corresponde al público evaluar su desempeño durante la gala de mañana. Esta tarde, El Negro se desempeñó como moderador de un corto panel en el que participaron Jorge Pérez, gerente general de ASM Global, empresa que administra el Coliseo de Puerto Rico, Centro de Convenciones y Coca Cola Music Hall y José Morales, vicepresidente de Mercadeo de Univision.