Bad Bunny, Rita Moreno y Lupita Nyong’o entre los animadores de los premios Oscar

America Ferrera está nominada a Mejor Actriz de reparto por su papel en “Barbie” . Rodrigo Prieto , el cinematógrafo mexicano, está nominado por su participación en la película “Killers of the Flower Moon”.

¿Cuándo son los Oscar?

¿Quiénes se presentarán en los Oscar?

Siguiendo la tradición, los ganadores del año pasado en las categorías de actuación vuelven para presentar premios, incluidos Brendan Fraser , Michelle Yeoh , Ke Huy Quan y Jamie Lee Curtis . La Academia también anunció que los coprotagonistas de “Scarface”, Michelle Pfeiffer y Al Pacino , también entregarán premios (no se sabe si estarán juntos o no). Otras celebridades que aparecerán en el escenario Dolby incluyen a Zendaya , Matthew McConaughey , Jessica Lange , Nicolas Cage , Mahershala Ali , Sam Rockwell y Luptia Nyong’o. Se revelarán más nombres a medida que se acerque la ceremonia.

¿Se podrán ver por streaming?

¿Quién presenta los Oscar?

¿Cuáles son las nominadas a Mejor Película en los Oscar 2024?

Las diez nominadas a Mejor Película son: “American Fiction”; “Anatomie d’une chute” (“Anatomía de una caída”); “Barbie”; “The Holdovers” (“Los que se quedan”); “Killers of the Flower Moon”; “Maestro”; “Oppenheimer”; “Past Lives” (“Vidas pasadas”); “Poor Things”; y “The Zone of Interest” (“Zona de interés”).

¿Quiénes son los favoritos?

“Oppenheimer” de Christopher Nolan es la favorita. Nolan también estaría a punto de ganar su primer Oscar en la categoría de dirección. En la terna de Mejor Actriz podría haber una disputa entre Lily Gladstone (“Killers of the Flower Moon”) y Emma Stone (“Poor Things”). Si Gladstone gana, sería la primera indígena estadounidense en llevarse un Oscar. El premio al Mjor Actor también podría ser una competencia reñida entre Cillian Murphy (“Oppenheimer”) y Paul Giamatti (“The Holdovers”). Ambos serían ganadores por primera vez. La coprotagonista de Giamatti, Da’Vine Joy Randolph, es la favorita para ganar el premio a la mejor actriz de reparto, mientras que se espera que Robert Downey Jr. (“Oppenheimer”) gane el premio al mejor actor de reparto, su competencia más cercana es Ryan Gosling de “Barbie”.

¿Hay algún cambio en los Oscar de este año?

Aunque los Oscar recientes han estado marcados por todo tipo de incidentes, desde bofetadas, errores en los sobres de los ganadores y controversias sobre qué premios se entregan en vivo durante la transmisión, la ceremonia de este año llega sin grandes cambios (fuera de comenzar una hora antes). Todos los premios se transmitirán en vivo (aunque los premios honoríficos permanecen separados en los Premios de los Gobernadores, no televisados que ya fueron entregados en enero). La academia anunció recientemente la creación del premio al mejor casting (selección de elenco), pero ese trofeo no se entregará hasta los Oscar de 2026.

¿Hay otro dato importante?

El compositor John Williams está nominado por 49 ocasión, un récord, en la categoría de música original por “Indiana Jones and the Dial of Destiny” (“Indiana Jones y el dial del destino”), y es su 54 nominación en general. “Godzilla” llegó a los Oscar por primera vez, por “Godzilla Minus One”, obteniendo una nominación a mejores efectos visuales Y, por primera vez, dos filmes en lengua no inglesa compiten en la categoría de mejor película: el drama en alemán sobre Auschwitz “The Zone of Interest” y el drama judicial francés “Anatomie d’une chute”.