Es un concepto simple: dos famosos en un carro cantando los éxitos del artista invitado. Esa es la fórmula ganadora que ha hecho de “Carpool Karoke” un segmento ultra exitoso en el programa “The Late Late Show”, con el anfitrión James Corden. La estrella más reciente en montarse junto al comediante nocturno para una “trillita” musical fue la superestrella boricua Bad Bunny.

El segmento inició con una breve conversación entre el artista urbano y Corden en el vehículo, mientras este último conducía. Corden le preguntó sobre su decisión de utilizar el nombre “Bad Bunny” como pseudónimo artístico.

“El primer concepto del artista que quería ser era este tipo de artista que no revelan su identidad, quería usar una máscara de conejo. Nunca quise ser tan famoso, así que luego simplemente seguí el ‘flow’”, le respondió Martínez Ocasio al anfitrión en inglés. “Soy un buen tipo, soy adorable”, añadió entre risas.

La primera canción que interpretaron juntos fue “Dakiti”, un tema original de Bad Bunny con Jhay Cortez.

“¿Es verdad que casi no llegas a la apertura (de los Grammys)?”, preguntó Corden, a lo que Martínez Ocasio respondió que sí, que estuvo estancado en tráfico de Los Ángeles y llegó a penas 8 minutos antes de tener que subir a tarima. “Estaba sudando, estaba nervioso, 2 minutos antes de cantar, estaba bien nervioso y bien ansioso”, explicó.

El anfitrión cuestionó a dónde había ido, a lo que el artista respondió que “estaba haciendo ejercicio”.

El próximo número fue una de las primeras colaboraciones del Bad Bunny con otros grandes artistas. Se trató de “I Like It Like That”, junto a la rapera de ascendencia dominicana Cardi B y el colombiano J Balvin.

La canción “Tití Me Preguntó”, de su más reciente producción musical, fue el siguiente tema que cantaron.

Entre intervenciones musicales, Corden exploró el interés del artista en el dibujo, una forma de arte que Bad Bunny solía practicar con regularidad cuando niño. “Toda mi vida he sido un artista creativo”, expresó Martínez Ocasio. Luego el anfitrión detuvo el vehículo y sacó bolígrafos y libretas y ambos dibujaron versiones terribles del otro, con efecto de comedia.

Ambos rompieron en canción nuevamente, pero esta vez interpretando el éxito “Break Free” de Ariana Grande, donde Benito expresó amar la letra de la canción, cantándola con entrega.

Otro tema de conversación fue la pasión que siente el boricua por la lucha libre. “En mis canciones tengo muchas referencias de lucha libre. En la WWE se percataron y quisieron hacer algo conmigo. Me ofrecieron ser ‘referee’, pero yo les dije ‘quiero pelear’”.

Corden le preguntó si sintió miedo o nervios al presentarse en el ring de la WWE por primera vez, a lo que Bad Bunny respondió que sí, añadiendo, sin embargo, que siente que este fue el mejor día de su vida.

La participación de Benito Martínez Ocasio en el programa culminó con un segmento en el que el artista urbano le enseñaba a Corden algunas movidas de lucha libre con la ayuda del famoso luchador de la WWE Rey Mysterio.

El famoso segmento ha contado con la participación de grandes artistas como Elton John, Adele, Bruno Mars, Céline Dion, Lizzo, Lady Gaga, Ariana Grande, entre muchos otros.

Benito Antonio Martínez Ocasio se unió así a una lista de artistas que aparecerán en los últimos dos meses del programa nocturno antes de su culminación. James Corden anunció en abril del año pasado que estaría abandonando el popular programa nocturno para poder pasar mayor tiempo con su familia. El último programa de Corden como anfitrión será el jueves 27 de abril.