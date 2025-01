Bebé Maldonado de regreso a la televisión boricua: “Llegó la oportunidad que tanto esperaba”

Nuevo año, nuevas aventuras. Entusiasmada y más pompia’ que nunca, así recibe el 2025 la animadora Bebé Maldonado ante la encomienda que la trae de regreso a la televisión boricua al integrarse desde este lunes, 13 de enero al elenco de la nueva temporada de “La Bóveda de Teleonce” y con el cual espera continuar “bien cerquita del pueblo”.

“Empiezo con más trabajo, pero con mucha más emoción. Esta es una oportunidad que esperaba y ya llegó. ¡Ya está aquí!”, comentó emocionada Maldonado en entrevista con El Nuevo Día.

Maldonado será una de las presentadoras junto a Danilo Beauchamp, Luis Fontánez, mejor conocido como “Finito” y Lahiany en el espacio que integra juegos, premios y entretenimiento familiar de lunes a viernes a las 8:00 p.m.

La también locutora en “La Manada” de la emisora radial Z93 FM. indicó que a diferencia de otras ocasiones en las que ha estado en la pantalla chica de manera esporádica e intermitente, ahora se trata de un “full en televisión”, por lo que se vio en la obligación de realizar ajustes en su agenda. “Ya organicé mi diario. A mis clientes, productos, radio, mi casa… tengo un menú para la dieta con lonchera en mano porque ya el día corre de 3:00 p.m. a 7:00 p.m. en radio y luego televisión. Estoy preparada hace mucho tiempo, llegó la oportunidad que tanto esperaba”.

PUBLICIDAD

“La bóveda de TeleOnce” cuenta con divertidos segmentos como “El gallinero”, “Embárralo”, “Kareokiando” “Pirámide”, “Pasteligencia”, “Trenes que correr”, “BolyCash” , “Que no se te trepe el mono” “El Avión” y“Explotados”. De igual manera, para esta nueva temporada estarán de estreno con “Emparejados” y “Disco Piñata”.

Según destacó Maldonado este formato televisivo reúne en un solo lugar todo lo que le gusta de la televisión: la interacción con el público puertorriqueño.

“Esto reúne las cualidades de lo que yo estaba buscando en televisión. Es un programa que no me quita el tú a tú con el pueblo”, explicó. “Es un programa familiar y de pueblo, me cae como anillo al dedo. Eso es lo mío, estoy en mis aguas en la animación. Vamos a regalar mucho cash y a ser parte de la dinámica de TeleOnce”, añadió.

¿Cuál será el toque especial de Bebé en La Bóveda?, preguntó este medio.

“Llego con mi alegría, espontaneidad, y esplayaera’ como digo yo… cuando tú vienes de abajo, desarrollas una conexión especial con la gente porque se identifican. Yo vengo desarrollando y evolucionando mi carrera hace ya mucho tiempo, desde que comencé radio hace 10 años, no es la misma Bebé que comenzó. Antes hablábamos de una manera, ahora afinamos unas cosas y fortalecimos destrezas en otras. Al principio de mi carrera, no había tantas marcas interesadas ya ven qué estamos hechas, confían y me aclaman”, aseguró.

En cuanto a su coanimación junto Beauchamp, Maldonado aseguró sentirse muy complacida. “Danilo es espectacular, bien humilde. Es una persona que te escucha, no me resta, me complementa. No me pisa, aunque yo no me dejo pisar tampoco de nadie, pero me da el espacio que cualquier talento merece. No estamos en el ego, estamos para jugar en equipo. Siento que este junte va a ser un palo”.

PUBLICIDAD

Ante la pregunta de ¿cómo vislumbras el 2025?, la presentadora respondió.

“El 2024 para mí fue genial y siento que este nuevo año va a ser genial y maravilloso. Mi hija Andrea comienza en la Universidad Albizu, en psicología, eso es un logro más en nuestra casa. Entramos de lleno a la televisión y en el 2025 me caso por fin”, relevó. “Arrancamos súper bien el 2025. Yo quería esta oportunidad, pero esto no es cuando uno diga, sino cuando Dios quiera. Me siento bien completa”, afirmó.

La también modelo, que comenzó su carrera en el desaparecido programa “No Te Duermas” de Telemundo, resaltó sentirse agradecida por las oportunidades que están tocando a la puerta y por las cuales ha trabajado arduamente.

En su disculpa reconoció que fue ignorante al abordar el tema de extremismo religioso terrorista en un intercambio que tuvo en las redes sociales. (Archivo)