Uno de los segmentos televisivos que estableció historia y rompió esquemas en la televisión puertorriqueña fue el “Poder de la semana” del desaparecido espacio “No te Duermas”.

El segmento debutó en verano de 1991 y presentaba a chicas en bikini modelando para el lente del programa nocturno que comenzó en el 1990 en el canal SuperSiete y luego culminó en diciembre de 2008 en Telemundo.

La audiencia respaldó con inmediatez el segmento, que también fue objeto de críticas por entender que promovía la sexualización de la figura de la mujer en la pantalla chica. A consecuencia de ello se realizaron diversas protestas por parte de grupos religiosos y otros como fue el de Milton Picó y la organización Morality in Media.

Sin embargo, para la actriz Millie Ruperto y la presentadora y locutora Bebé Maldonado, quienes fueron el primer y último “Poder de la semana” respectivamente, la participación de ambas en el segmento representó la visibilidad necesaria para lograr nuevas oportunidades laborales.

En el caso, Ruperto sus inicios en el programa fueron como modelo y actriz de segmentos cortos de comedia en el programa en el canal SuperSiete. Al ella formar parte del espacio recibió la idea de parte del equipo de producción y el animador Antonio Sánchez “El Gángster” que le preguntó si se atrevía a realizar el segmento. Su respuesta fue un sí, por lo que en verano de 1991 posó para el segmento que un principio se llamó “El bronceado de la semana” y luego adoptó el nombre de “El poder de la semana” por el que desfilaron un total de 850 “Poderes”.

“Estaba de modelo en el programa y Tony siempre estaba buscando la forma de crear cosas distintas y atrevidas. Me hablaron de lo que querían hacer y que dentro de las modelos del set me habían seleccionado. Me encanta la playa y aunque no era algo normal salir en bikini en la televisión, dije que sí. Lo hicimos y al ser el primero que de hecho se llamaba “El bronceado de la semana” no me entrevistaron en el programa como sucedió con el resto de las chicas que hicieron el segmento”, recordó la actriz que se fue del programa tras oportunidades laborales en Miami.

Ruperto afirmó que ante la carencia de redes sociales, “No te Duermas” era considerado el principal espacio y la plataforma de fama para abrirse paso en los medios de comunicación. Más allá de los medios tradicionales como la televisión, la radio y prensa escrita no existían otras plataformas para esa primera oportunidad frente a las cámaras o que una incipiente modelo llegará a la televisión en el programa más visto en esa época.

“El programa ‘No te Duermas’ era la plataforma para dejarte conocer y muchas modelos comenzaron su carrera gracias al programa o al ‘Poder de la semana’. Fue una herramienta de visibilidad que ahora quizá se logra con las redes sociales, pero en esa época no existía. Tenías la oportunidad de comunicar tus intereses y tu talento en la entrevista que se pasaba en el programa”, destacó la actriz que en su caso al estudiar teatro su participación en el programa no solo fue para modelar, ya que participaba de los pasos de comedia.

La actriz se fue del espacio televisivo para trabajar en Estados Unidos y luego regresó al programa como invitada tras ganar el “reality” “Protagonistas de novelas” de Telemundo.

Se quedó trabajando con “El Gángster”

Bebé Maldonado, el último “Poder” del programa en diciembre de 2008, coincidió con Ruperto en que el programa fue un trampolín laboral y en su caso más todavía, ya que comenzó a laborar en los proyectos de “El Gángster” fuera de la pantalla chica.

La locutora del programa “La Manada” de Z93 FM fue seleccionada entre 25 chicas que participaron en la audición para ser el último “Poder de la semana” de “No te duermas”. El Gángster conoció a Maldonado por su participación en el desaparecido programa “TV Ilegal”. La presentadora explicó que a raíz de su participación en el segmento comenzaron a llegar oportunidades laborales con El Gángster como fueron “los especiales de teatro que se hicieron, colaboraciones en (el programa radial) El Circo y participaciones en la radio que se ha dado a lo largo de mi carrera”.

“Para mí, y siempre lo he dicho Tony, es mi padrino laboral porque fue quien me dio nuevas oportunidades de trabajo en los medios de comunicación y gracias a eso hizo que la gente me reconociera en la calle. Estoy muy agradecida. He podido trabajar en diferentes programas en la radio, en la televisión y en diferentes proyectos”, mencionó la también madre, y quien participa en el nuevo programa “Burbu Nite” de Angelique Burgos “Burbu” en Wapa Televisión.

Para Maldonado, quien también hizo el “Poder de la semana” en el especial que El Gángster realizó para el concierto de Bad Bunny posar en bikini se le da de forma natural y muy segura porque para ella es “ir a la playa en bikini”, afirmó. El primer “Poder de la semana” de ella se grabó en Salinas frente al restaurante El Dorado.

Especial “Yo fui un poder de la semana”

Precisamente, mañana, lunes, 14 de noviembre, Wapa Televisión transmitirá a las 9:00 p.m., el programa especial “Yo fui un poder de la semana” para recordar el famoso segmento.

Unas 13 de las figuras más importantes que hicieron “El poder de la semana” compartirán sus vivencias y anécdotas de sus respectivas grabaciones.

Algunas de las personalidades que figuran en el especial son Maripily Rivera y Angelique Burgos y otras modelos del programa. Se unen Yizette Cifredo, exanimadora de “No Te Duermas” y Gisselle, quienes posaron para el lente de Kcho Santiago durante su trayectoria, así como Natalia Rivera y Maldonado.

La idea de “El Poder de la semana” surgió en una reunión de producción donde el productor, Gabriel Suau le solicitó a Santiago, libretista, camarógrafo y director de exteriores, grabara videos de chicas en trajes de baño. Santiago alteró el concepto utilizando modelos.

“Poco a poco fue evolucionando, al nivel de que hasta actrices y cantantes famosas grabaron ‘El poder de la semana’ como Yuri, Alejandra Guzmán y Patricia Manterola, entre otras. En toda la transmisión del programa ‘No Te Duermas’ se hicieron 850 ‘Poderes’, incluyendo modelos de pasarela”, afirmó Santiago en declaraciones escritas.

Los talentos varones tuvieron oportunidad, también, en “El poder de la semana”, siendo Chayanne el que obtuvo mayor sintonía.

“Realmente, ‘El poder de la semana’ se convirtió en un ‘trade mark’ en Puerto Rico en ese momento”, añadió Santiago.

En la misma noche del lunes Wapa Televisión transmitirá la gala premier de la película “Los lunes a las 9″, basada en la historia del programa “No Te Duermas”, que se presentó por 19 años ininterrumpidos.

Los actores que participan en la cinta, famosas modelos de “No Te Duermas”, “Los poderes de la semana” y personalidades que desfilaron por el espacio televisivo para promover sus proyectos artísticos se darán cita en el gran evento en Caribbean Cinemas The Outlets at Montehiedra.