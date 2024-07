Braulio Castillo, hijo ahora cocina “relajado” con el “chef coat” de finalista en “Super Chef Celebrities”

“Es una distinción viniendo de tres personas que admiro y quiero mucho, los jueces. Yo fui eliminado una vez, y no pensé que iba a tener una segunda oportunidad. Me siento muy contento”, comentó Castillo en entrevista con El Nuevo Día , quien se une a Franco Micheo y Saudy Rivera en el selecto grupo de finalistas.

“Yo soy muy metódico y organizado. Así me gusta trabajar y así estuve trabajando durante todo el proceso. La única diferencia fue que, cuando a mí me eliminaron y me volvieron a dar una oportunidad, aprendí a que uno no puede coger las cosas tan serio… hay que disfrutar. En la vuelta regresé más relajado de lo que yo estaba y eso me ayudó mucho. No tan solo a progresar, sino a disfrutarme el proceso”, reflexionó al repasar su evolución en la cocina.