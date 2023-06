Luego de una intensa discusión el pasado lunes con el personaje “La Comay”, interpretado por el titiritero Antulio “Kobbo” Santarrosa, el cantante Manny Manuel acudió esta mañana a sus redes sociales con la petición de la cancelación del programa vespertino de TeleOnce.

A través de su cuenta de Instagram, el intérprete de éxitos como “Si una vez” y “Se me sube” aclaró que el reclamo no contaba con el permiso de su equipo de trabajo. A su vez, los excluyó del mismo.

“Le llegó su David a Goliat. Estoy seguro que ni Jay Lugo ni Omar Cordero (mi equipo de trabajo) estarán de acuerdo con mi ‘post’ mañanero. Y los excluyo 100% de esta, mi decisión. He leído infinidad de opiniones y, contrario a lo que quiere dar a entender en su miseria hora de programa, este cobarde, dé su cara, dé la verdad y su mirada de canalla, voy pa’ lante”, comenzó el llamado “Rey de Corazones”.

Manny Manuel continuó: “Mi mayor catarsis en estos 50 años es hacerle frente a este déspota misero sin escrúpulos. Estoy listo. Ya se pudo una vez y tengo gran certeza que somos más. Exhorto y clamo a sus auspiciadores y a ustedes, hermanos que me leen, a comenzar esta marcha llena de inquietud atropellada para vaciar la basura en la televisión de nuestro país”.

El cantante finalizó que “han sido más de 30 años queriendo cambiar la cultura de uno de los países y habitantes más hermosos del planeta. No lo podemos permitir. Les leo. Nos organizamos y vamos pa’lante. Por favor, escribirme por mensaje directo. Gracias anticipadas. ‘Stop’. Basta ya”.

Este medio solicitó una reacción de parte de la producción de TeleOnce que hasta el momento no ha sido contestada.

Incidente en Naranjito

El domingo, 4 de junio, luego de un exitoso día de una cargada agenda musical, que incluyó actos como Cultura Nueva, el Trío Los Condes, Plena Libre y Willito Otero, el alcalde de Naranjito, Orlando Ortiz Chevres, estaba en la tarima localizada en la Plaza de Recreo de Naranjito, para presentar el espectáculo de Manny Manuel. De hecho, ya los músicos estaban preparados para comenzar a tocar, cuando le indicaron que el promotor del evento quería hablar con él con urgencia.

“Yo no sabía nada de lo que estaba pasando, el promotor me explica lo que estaba pasando y me recomienda cancelar el ‘show’ de Manny Manuel. Él es quien tiene una relación contractual directa con el artista y es el intermediario”, explicó Ortiz Chevres. “Procedí a verlo, fui al vehículo donde estaba, lo saludé y confirmé la información que me dio el promotor. Él no estaba en condiciones para hacer la presentación”.

En ese momento, le dieron la noticia de la cancelación del espectáculo al cantante, quien estaba acompañado por varias personas. “Él estaba cabizbajo, no presentó resistencia, simplemente aceptó la decisión y se mantuvo humilde en todo momento”, detalló el alcalde de “La ciudad de los colores”. “De hecho, su equipo de trabajo que estaba alrededor, ni siquiera trataron de persuadir a uno para que cambiara la decisión. Por lo que yo pude apreciar, ellos mostraron afirmación de que la decisión era la correcta”.

En opinión de Ortiz Chevres, aparte de la imagen negativa que pudo haber dado Manny Manuel en la tarima, también tuvo en consideración a la hora de cancelar el espectáculo el hecho de que para costear el evento se estaban utilizando fondos públicos, además de la mala imagen que podría dar al Festival del Fricasé, el cual se ha celebrado en nueve ocasiones.

El alcalde recalcó que le desea lo mejor a Manny Manuel y le recomendó que buscara ayuda. “Nuestra recomendación en la tarima fue que se orara por el artista y que Manny Manuel pueda sobrellevar esa situación que tiene, porque el talento que tiene no se puede dejar perder”, mencionó Ortiz Chevres, quien es alcalde de Naranjito desde 2009. “Que busque ayuda. Él tiene un talento excelente y brutal. Además, se ha ganado el cariño del pueblo por su talento y ese aprecio no ha sido regalado”.