Chef Piñeiro recuerda sus alitas “altamente caramelizadas” en “Super Chef Celebrities”

Sin embargo, no todos lograron su cometido, como fue el caso de Cavallero, a quien, a minutos de culminar el tiempo de cocinar, se le quemó la carne.

“Yo empecé muy fuerte hoy. Son tacos, no es la cosa más complicada del mundo. Durante ese proceso estaba haciendo otras cosas. Dejé esto (la olla) sin agua y quemándose. Cuando lo verifiqué, vi que no había nada para servir. Allí ya yo tiré la toalla” , expresó el modelo sobre el reto.

Cuando llegó el momento de presentar los platos a los jueces, el plato sin carnitas no sorprendió a los jueces, pero sí logró robarle una risa a Piñeiro.

“El fuego estuvo alto por mucho tiempo parece. Te felicito por el esfuerzo. Obviamente sabemos que has puesto el esfuerzo de romper las barreras de lo que es un alto grado de caramelización. Luego de ver eso no me siento tan mal de aquellas alitas en el 2007 que la gente todavía se acuerda de ellas”, agregó entre risas el popular chef.