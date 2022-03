La fascinación por los “realities” ha existido desde siempre. Sin embargo, durante la última década, países como Holanda e Inglaterra han sido propulsores de ideas que han redundado en grandes éxitos para cadenas de televisión estadounidenses. “American Idol”, “Gran hermano” y “Dancing with the Stars” son un ejemplo de estos aciertos televisivos que, a su vez, le han dado paso a adaptaciones como “La Casa de los Famosos”, “La Voz” y “Mira Quién Baila”.

En el 2020 llegó a Univisión “Tu Cara me Suena” basado en el “show” británico “Your Face Sounds Familiar”. El cantante mexicano El Dasa se proclamó ganador, mientras que la intérprete boricua Melina León sorprendió con sus caracterizaciones de Gloria Estefan y Olga Tañón en su intento de llevarse el gran premio para la Fundación Esclerosis Múltiple de Puerto Rico.

Este año trae una nueva edición y serán los boricuas Christian Daniel y Michael Stuart los encargados de llevar el sabor boricua a la competencia que estrenará el 27 de marzo. Asimismo, Ana Breco y Rafael Araneda tendrán la responsabilidad de conducir el programa que consiste en que ocho artistas deberán caracterizar a otros famosos e imitar su voz, vestimenta, coreografías, bailes y actitudes.

PUBLICIDAD

Lo anterior puede leerse sencillo para exponentes del calibre de estos puertorriqueños, pero no lo es, según revelaron en entrevista con este medio desde Miami. Ambos coincidieron en que a pesar de que las jornadas de ensayos y preparación son extenuantes, se lo están disfrutando a cabalidad al tratarse de una nueva faceta en sus carreras.

“Estamos listos, es una nueva experiencia, una nueva faceta, y pues, que al final del día es un reto para mí. Lo más retante es poder caracterizar a esa persona, en el caso de que me toque cualquier otro género que no sea el mío porque yo soy baladista y para mí eso es cómodo, pero si me toca algo urbano o si me toca hacer algo regional mexicano, que en Puerto Rico no escuchamos música regional mexicana, pues puede ser algo más retante hacer algo que no estás acostumbrado”, sostuvo Christian Daniel a quien le gustaría ser imitador de artistas como José José, José Feliciano, Bad Bunny, Shakira o Gloria Trevi.

Visiblemente cansado, y así dijo sentirse, la opinión de Michael Stuart no se distanció de la de su compatriota y contrincante en la competencia. El salsero de 47 años recurrió a su trayectoria de casi tres décadas para afirmar que está preparado para marcar un precedente en el “reality” que en esta edición presentará a Angélica Vale, Eden Muñoz, Charytín Goyco y Víctor Manuelle como jueces.

PUBLICIDAD

“Mi miedo es que Christian me quite a todas las jevas”, respondió a modo de broma tras la pregunta de cuál es su mayor temor una vez la cámara se encienda. “No es miedo, porque el miedo lo dejamos en la gaveta. Es esa ansiedad de que uno sabe lo complicado que es meterse en los pantalones de otra persona y de que hay que quedar bien, hay que hacerlo bien. Los artistas van a estar pendientes –seguramente- de cómo quedó, qué hiciste mal, qué hiciste feo. Y yo creo que eso es lo que me crea ansiedad, que la gente y ese artista puedan ver que se hizo un trabajo genuino y serio”, expuso el cantante que lanzó su primera producción, “Cuentos de la vecindad”, en 1996.

En tiempos donde ciertos perfiles en las redes sociales convierten –principalmente- a las figuras públicas en víctimas de críticas mordaces que, camufladas bajo el derecho a la libertad de expresión, pueden afectar su salud mental e imagen, tanto Christian Daniel como Michael Stuart creen que, como hasta hoy, podrán lidiar con ese asunto.

“Fácil. No hacerle caso, leerlas, escucharlas, analizarlas si tienen sentido, si es algo que me pueda ayudar. Si no, pues simplemente paso la página y si yo sé que es algo que sí, que yo me di cuenta, pues mira, las críticas siempre son buenas, hasta las malas porque las malas yo las transformo, las convierto en lo mejor que pueda. Y las buenas pues, uno no se puede agarrar de las críticas buenas y sobreconfiarse. No le hago caso a las críticas destructivas”, apuntó el expresentador del desapreciado espacio “Vive to Nite”, quien espera ser retado.

PUBLICIDAD

En parte, Christian Daniel, que ha pertenecido a producciones como “El fantasma de Elena” y “Santa Diabla”, apuesta a su experiencia de ocho años en la actuación para destacarse en “Tu cara me suena”. Aún así, dejó claro que el “reality” no es “un paseíto” y que no está vacacionando en Miami como muchos pudieran pensar.

“Yo vine aquí sabiendo que las críticas van a pasar. Pero al final del día pienso que yo no soy un imitador. Lo que he hecho desde siempre es cantar como Christian Daniel. Nadie va a hacerlo como yo. Me estoy exponiendo a muchas cosas, pero al final del día esto es un programa familiar y es para disfrutarlo, para gozar”, dijo.

Actualmente la versión española de “Tu Cara me Suena” está por terminar, pero también ha tenido adaptaciones en otros países como Argentina, Albania y Arabia Saudita. En Puerto Rico, el programa podrá disfrutarse a través de TeleOnce, todos los domingos a las 8:00 p.m.

Una campaña contra la depresión

En otro tema, el intérprete de “Ahora que te Vas” adelantó que cuando concluya su participación en el programa de Univisión y Televisa planea regresa a Puerto Rico para continuar con sus iniciativas a favor de la juventud boricua. A través del tema “Cómo lo Hago”, Christian Daniel comenzó una campaña contra la depresión que no piensa terminar.

“Con lo que estamos viviendo no solamente ahora, sino con lo que llevamos viendo desde el huracán María para acá es bien preocupante. Antes de venir para acá (para Miami) muchos jóvenes y adultos se estaban quitando la vida en Puerto Rico y la salud mental es un tema serio. Hay que normalizar los estereotipos y los estigmas de que es normal sentirse mal, es normal estar deprimido, es normal caerte. Lo importante es saber que cuando eso suceda, hay alternativas para levantarte”, continuó el artista.

Michael Stuart, por su parte, permanecerá con su nuevo proyecto, Merge Creative Group, LLC (MCG), con el que desarrollará las carreras de nuevos talentos musicales y manejará a otros clientes fuera del mundo artístico a nivel local e internacional.

“Es un comienzo distinto, retante, en el que me propuse impulsar a nuevos talentos dentro del género que me da la comida a mí, que es la salsa. Pues, voy a estar con artistas nuevos, y productores, y proyectos de vivienda, Airbnb’s y todo este tipo de cosas”, enfatizó.