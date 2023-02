La nueva serie de HBO Max “The Last of Us” está en boca de todos recientemente por su desgarradora presentación de un mundo postapocalíptico donde la supervivencia es cosa del día a día para todos los humanos. Pero el éxito de la serie también viene acompañado de molestias y quejas por parte de los fanáticos del videojuego en el que se basó la obra.

Y es que si bien la serie protagonizada por el chileno Pedro Pascal y la inglesa Bella Ramsey se ha mantenido relativamente fiel a la fuente principal de la que nació, también se ha tomado algunas libertades, como las que enumeramos a continuación (antes de continuar leyendo, advertimos que si no ha visto la serie, el artículo contiene “spoilers”):

1. El cambio de las esporas a los “tendrils”

En el juego “The Last of Us” la humanidad enfrenta su extinción a causa del hongo conocido como cordyceps, que proviene de unas esporas que se encuentran, mayormente, en lugares húmedos. En la serie igualmente aparece el cordyceps, pero en vez de esporas se propagan a través de unos zarcillos (o “tendrils”, en inglés) que se apoderan del cuerpo. Según había explicado el cocreador de la obra, Neil Druckmann, en el juego tenía sentido que fuesen esporas las causantes, pero eso no se traduciría bien en una serie televisiva, así que determinaron cambiarlo por los zarcillos.

2. El color de piel de algunos personajes

Sarah, la hija de Joel, es una parte importante en la historia del personaje principal, pues su muerte es la que lo convierte en un hombre que hace lo que sea por sobrevivir. En el juego, Sarah era una niña blanca, mientras que en la serie optaron por usar una adolescente negra. Un cambio similar ocurrió con el personaje de María, la esposa de Tommy, quien aparece en el capítulo 6 de la primera temporada de la serie, lo que añade diversidad racial a la serie, aunque los videojuegos en sí también contaban con una gran variedad de personajes de distintos razas.

3. La relación entre Bill y Frank

Aunque la relación homsexual entre los personajes conocidos como Bill y Frank siempre fue sugerida durante la historia del juego, los fanáticos de la serie por fin pudieron ver su desarrollo en la pantalla con la llegada de la serie que fue más a fondo con estos personajes. En el juego, Frank abandona a Bill en un ataque de cólera y muere luego de ser atacado por personas que fueron infectadas. Bill por su parte continúa vivo y mantiene un rol de apoyo hacia Ellie y Joel. Esto contrasta fuertemente con los personajes que vemos en televisión que demuestran una relación romántica y afectiva hasta el último momento de sus vidas, cuando ambos determinan morir juntos.

4. Cambio de la localización de algunos eventos

En el episodio 4, Joel y Ellie viajan hasta la ciudad de Kansas donde se enfrentan a un grupo de sobrevivientes que dispuso de la organización encargada de los últimos bastiones de humanos en Estados Unidos, la “Federal Disaster Response Agency” (FEDRA). En el juego estos eventos ocurren realmente en la ciudad de Pittsburgh y el grupo se llama “Hunters”. En la serie los “Hunters” son reemplazados por un grupo militante que igualmente dispuso de FEDRA y se apodera de la ciudad de Kansas, pero buscan a los hermanos Henry y Sam por traicionarlos. Esta diferencia ayudó a un mejor desarrollo de estos dos personajes, cuyo final concuerda perfectamente con el que vivieron en el juego.

5. Henry y Sam

Henry y Sam fueron dos personajes que al igual que Bill y Frank pasaron por mayor desarrollo en la serie que en el videojuego, gracias al tiempo de exposición que se les pudo otorgar. Mientras en el juego solo los vemos en un segmento, pues la historia completa se enfoca más en Joel y Ellie, en la serie pudimos ver las motivaciones detrás de Henry para defender a su hermano Sam, quien es sordomudo en la serie. La mayor exposición a la historia de estos personajes nutrió más su trágico desenlace en la serie, resaltando aún más la difícil realidad que se vive en el mundo de “The Last of Us”.