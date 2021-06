La muerte de la periodista puertorriqueña Edna Schmidt, quien se destacó en el programa Despierta América de Univisión tomó por sorpresa a la clase artística y a sus excompañeros de trabajo que lamentan su fallecimiento.

La comunicadora murió a los 51 años, por causas aún desconocidas.

Schmidt se desempeñó como presentadora del “Noticiero Univision”, además de fungir como corresponsal del programa “Aquí y Ahora”.

Neida Sandoval fue colega de Schmidt y compartió recientemente con la periodista que deseaba volver a retomar su carrera en la televisión. Al menos eso fue lo que le indicó Schmidt a Sandoval en una de las últimas entrevistas que le hizo. La hondureña explicó que retiró la entrevista de su canal de YouTube por petición de la fenecida comunicadora.

“La razón por la que tuve que quitar porque así me lo pidió Edna hace unos días y debo respetar su última voluntad. Edna me llamó y me pidió personalmente que retirara nuestra entrevista de mi canal porque ella quería regresar a trabajar y consideraba que su imagen no era la mejor durante nuestra conversación así que de inmediato la retiré de mi canal. Sin duda Edna amaba la vida y soñaba con retomar su gran pasión de estar al frente de las cámaras de televisión…”, compartió la reportera en una publicación en las redes sociales en las que lamentó la partida física de su amiga.

La periodista puertorriqueña Lourdes del Río dijo estar consternada por la muerte.

“Hace una semana me escribiste y te respondí pero nunca volví a saber de ti. Hoy me entero que pasaste a otro plano y se me parte el corazón. Pero me quedo con muchos bellos recuerdos.Gran dama, excelente periodista, excepcional persona y amiga. Compartimos momentos hermosos personales y profesionales.Descansa en Paz. Siempre te recordaré”, escribió la reportera al conocer la muerte de Schmidt.

María Elena Salinas también compartió un emotivo mensaje para la comunicadora.

“Luce como una princesa, y hoy es un Ángel. Un alma amable y atormentada, deja de sufrir tantas perdidas. Buen viaje amiga querida, dejas lindos recuerdos a quienes te queríamos bien”, escribió Salinas.

Sergio Urquidi, quien fue copresentador de Noticiero Univision con Schmidt recordó el desprendimiento y su apoyo hacia los demás mientras trabajaron juntos.

“Siento en el alma la partida de quien fuera mi querida compañera en el Noticiero Univisión Fin de Semana por espacio de 5 años. Nunca olvidaré su apoyo incondicional en todos los sentidos y el cariño que siempre tuvo hacia mi.Una gran mujer a quien le tocó sufrir muchísimo y siempre echó para adelante con nuevos bríos.Te llevo en el Corazón mi Edna y te recordaré siempre como una amiga, una hermana y un ser maravilloso.Descansa en Paz mi Angelito”, expresó Urquidi.

La periodista Ilia Calderón copresentadora de “Noticiero Univision” y “Aquí y Ahora” recordó a la reportera con una foto.

El periodista Martin Berlanga, quien compartió con la periodista puertorriqueña en la cadena Univisión, fue uno de los primeros en reaccionar en las redes sociales ante la súbita partida de la telerreportera.