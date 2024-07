Creadora de Hello Kitty revela que no es una gata

Hello Kitty , conocida por décadas como una encantadora gatita, no es en realidad una gata. Jill Cook, directora de Sanrio, la empresa creadora del personaje, reveló en el programa de televisión estadounidense Today show de NBC que la icónica figura es una niña.

Además, detalló las características físicas de Hello Kitty: “Ella pesa lo mismo que tres manzanas y mide lo equivalente a cinco manzanas”.

En 2024, Hello Kitty celebrará su 50 aniversario. El programa recordó que la popular figura tiene un gato llamado Charmmy Kitty, un novio llamado Dear Daniel y varios amigos. Los comentarios de los fanáticos no se hicieron esperar en las redes sociales.

“Entonces, ¿por qué se llama Hello KITTY?”, preguntó un internauta. Otro usuario en TikTok comentó: “Gracias por la información, pero no la aceptaré”. Otro más añadió: “El mundo es extraño, ahora Hello Kitty es identificada como una niña humana”.