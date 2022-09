Mientras se prepara para la alfombra roja de los Premios Billboard de la Música Latina 2022, la cantante mexicana, Cristina Eustace, aseguró sentirse feliz de conectar –nuevamente- con el público boricua. Según la intérprete de “Esa no soy yo”, Puerto Rico forma parte importante de su historia y crecimiento como artista.

Luego de haber concluido su exitosa participación en el “reality show” de cocina de Telemundo, “Top Chef VIP”, “la comaye” afirmó que está lista para lo próximo. Esto incluye la promoción de su más reciente sencillo, “Infiel”.

“Nunca dejé de cantar música pop desde que salí de Objetivo Fama. Con esta canción, ‘Infiel’, estuvimos participando en la novela turca ‘Infiel’ de Telemundo y ahorita ya estamos con la versión regional mexicano que ha sido bien aceptada. Estamos preparando un ‘tour’ por Colombia, México y muy feliz esperando y orando por la isla para poder ir a visitarlos a ustedes también”, expuso.

El equipo de producción del video musical de “Infiel” estuvo compuesto por algunas figuras especiales para Eustace, cuyos rostros no son desconocidos para el público. Se trata del actor mexicano Rodrigo Vidal, quien estuvo a cargo de la dirección. De igual manera, los actores Horacio Pancheri y Lambda García fungieron como modelos.

“A Rodrigo se le ocurrió esta idea de que a veces nosotras (las mujeres) solemos decir ‘ay sí, los hombres son los infieles’, pero al final resulta que las mujeres -a veces siendo más calladitas- le van también. En el video participa Lambda, que ahora es nuestro ganador de ‘Top Chef VIP’ y Horacio Pancheri, que me hizo el honor también de acompañarme. Y pues sí, ese es el rollo. Al final de cuentas resulta que la chica es la que le pone el cuerno al marido con Lambda”, detalló entre risas.

La “muchacha de Chihuahua” aprovechó la oportunidad para agradecer a sus compañeros pues, contó, en ocasiones les tocó grabar 16 horas diarias. Aun así, cuando les planteó la idea, ninguno se negó y pusieron su máximo esfuerzo para que el resultado final fuera el esperado.

Coronada como una de las cuatro finalistas de “Top Chef VIP”, la intérprete de 43 años incluyó que encontró una nueva pasión en la vida por lo que no descarta continuar ampliando su conocimiento en la gastronomía. También, abundó, lo aprendido trascendió más allá de las hornillas y el delantal.

“Yo no tuve esa oportunidad ni de niña ni de joven. En cuanto terminé la universidad seguí trabajando derechito, nunca tuve esa bendición. Yo cocinaba por sobrevivencia. De hecho, ahorita estoy con una de mis mejores amigas, Azuzena, que también le encanta la cocina y andamos viendo a dónde vamos para seguir visitando lugares con estrellas Michelin y seguir estudiando. Por medio de la cocina aprendí otras cosas como tolerancia, paciencia, organización y limpieza”, enumeró.

En esa línea, la ganadora de “Objetivo Fama” en el 2008 añadió que, a través del espacio televisivo conducido por la actriz colombiana, Carmen Villalobos, comprendió la importancia de respetar la comida y a los comensales.

“Top Chef VIP” se caracterizó por la buena relación que mostraron tener sus participantes. De hecho, según adelantó el ganador de la competencia –Lambda García- muchos están en conversaciones para crear alianzas y negocios en común. Eustace, por su parte, comentó que una de las compañeras con las que solidificó una relación profunda fue con la Miss Universe 2006, la puertorriqueña Zuleyka Rivera.

“Nuestra reina, creo que ustedes sí lo vieron. De hecho, creo que fue una de mis mejores compañeras. Yo creo que mañana me quedo con ella en su casa. Sí, nos llevamos súper bien siempre. Fue una gran compañera y pues sí, se notaba también cada vez que nos tocaba juntas (algún reto) nos iba muy bien. Yo la quiero mucho, la respeto y decimos que somos espejo”, describió.

A pesar de que “Top Chef VIP” fue un formato muy distinto a “La Casa de los Famosos”, Cristina Yasmín Rascón Meléndez, nombre de pila de la cantante, dijo que en ambos espacios encontró grandes amistades. Las actrices y presentadoras venezolanas Gaby Spanic y Alicia Machado, son un ejemplo.

“Sigo una relación de amistad muy bonita con Alicia (Machado), fíjate qué chistoso, en ambos ‘realities’ he estado al lado de reinas. Alicia y yo platicamos bastante. Con Gaby estuve hace dos días en el 50 aniversario de Mitzi. Hoy, por cierto, estaré vestida de Mitzi”, adelantó.

Aunque su mayor pasión es cantar, Eustace no niega que también le llama mucho la atención formar parte de “realities” sobre todo porque tiene la oportunidad de mostrarse tal cual. Eso, manifestó, la ha ayudado a conectar con el público de una forma distinta y ha provocado que muchas personas se identifiquen con ella, con sus luchas y con sus experiencias de vida.

“Esa es la idea, tienes que ser tú. O sea, no puedes andar mintiéndole a las cámaras. La verdad es que sí, soy de retos, me gustan y pues bueno, si me dejan cantar, pues todavía muchísimo más feliz. Entonces sí, estoy muy contenta. Ahora a seguir trabajando y feliz de poder regresar a Puerto Rico en algún momento”, exclamó.