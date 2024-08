Daniel Arenas sale de “Hoy día”: usuarios de las redes sociales culpan a Pepe Aguilar

Entre lágrimas, la coanimadora del programa, Penelope Menchaca , fue la encargada de anunciar su salida. “Es un momento bien complicado para nosotros porque tenemos que decirle adiós a un gran amigo y a un conductor que no solamente ha llenado sus mañanas de alegría, sino que va a dejar un vacío tremendo en el corazón de todos nosotros, es alguien que se ha ganado nuestro cariño, nuestro respeto, admiración, es un gran compañero, pero sobre todo ser humano”.

Sabemos que lo que tú hayas decidido y a dónde tú vayas vas a triunfar porque tienes todo para triunfar en la vida, pero sí esperamos de corazón que no te olvides de nosotros y que a donde quiera que vayas a triunfar te acuerdes de esta familia que te lleva en su corazón.

Nadie me está despidiendo de la empresa, adoro, amo a Telemundo y sobre todo a mí programa ‘Hoy día’, estoy enormemente agradecido.

El actor aseguró que su ciclo se terminó pues “hay prioridades en la vida y en este momento mi prioridad es un asunto personal, esto no fue hace poco, fue desde hace un par de meses cuando se tomó la decisión”.

Sin embargo, a pesar de que Arenas aseguró que su salida fue una decisión personal, los televidentes no lo creyeron y acusan a Pepe Aguilar de haber pedido su cabeza por los comentarios que hizo tras la boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal .

“Por decir la verdad, de los valores que ya se están perdiendo, lo corrieron”, “Telemundo qué triste que ustedes no respeten la libertad de expresión”, “¿Lo van a sacar por lo que dijo de Nodal y Ángela?”, “Por defender los verdaderos valores lo corrieron”, “Seguro que el Pepe Aguilar lo mandó a botar, no le va a ser fiel, si se lo hizo a la mamá de su hija”, “Por defender los valores y como debe de ser el respeto hacia una pareja hacia el amor La fidelidad la comprensión por eso se va”, escribieron.

Durante una transmisión en “Hoy día” de Telemundo, el conductor debatió sobre la boda de Aguilar y Nodal, y dijo no estar de acuerdo con las infidelidades, lo que dio a entender que la pareja traicionó a Cazzu .

La compañera con la que hablaba Arenas señaló que la relación de los famosos podría no ser tan mala si era en nombre del amor, a lo que Arenas respondió: “nos está viendo un público para el que somos ejemplo. Que pongamos la palabra amor en igualdad con infidelidad, me perdonas, pero no”.

El presentador mencionó que era importante tener en cuenta que el amor implica ciertos compromisos y, si esos se rompen, entonces no puede llamarse de esa manera.

“Una cosa es cariño, te aprecio, te admiro, pareja, pero... ¿te amo? Si te amo no te soy infiel, discúlpenme” y puntualizó que su forma de pensar no es debido a su escala de valores, si no a la que debería tener toda la sociedad.