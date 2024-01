El 2024 comenzó con el anuncio de la integración del coreógrafo español Toni Costa al programa “Hoy día” de Telemundo. El natural de Valencia, quien fue pareja sentimental de la presentadora boricua Adamari López, extalento del mañanero, fungirá como jurado del “reality show” “Hoy día bailamos”.

Cabe mencionar, que la noticia se dio a conocer justo la semana de estreno de “¿Quién caerá?”, la nueva producción de la puertorriqueña en TelevisaUnivision.

Los coanfitriones de “Hoy día” habían adelantado en el 2023 que vendrían cambios y, por fin, ayer, Penélope Menchaca reveló la sorpresa.

“Las mañanas en ‘Hoy día’ cambian y desde el próximo 29 de enero les cuento que siete celebridades van a estar compitiendo aquí. Se convertirá esto en una pista de baile, en donde nuestro primer ‘reality show’ del año se va a llamar ‘Hoy día bailamos’”, contó la conductora.

Costa, Aylín Mujica y Osmel Sousa serán los encargados de calificar el desempeño de los famosos en el concurso de baile, de quienes aún se desconoce la identidad. Según el presentador Daniel Arenas, el “reality” de baile “será una competencia llena de drama, emoción, rivalidades en la que los participantes van a dejar la sangre, el sudor y las lágrimas en la pista”.

Con la formación de Costa como bailarín profesional y su experiencia en “Mira quién baila”, de Univision, en donde fue competidor, coreógrafo, coach y coanfitrión, se espera que marque la pauta entre los jueces, ya que Sousa es especialista en concursos de belleza, mientras que Mujica cuenta con una larga carrera como actriz.

Tras el anuncio del nuevo “reality” de baile dentro del matutino, Menchaca y Arenas se conectaron con el español, quien dijo estar entusiasmado por este nuevo proyecto.

“Como siempre, en estos concursos uno busca al mejor bailarín o bailarina, pero también más allá de eso es el que más evolucione, el que más se lo tome en serio, aparte de disfrutar”, dijo el padre de Aläia Costa López.

“Lo primero (que busco) es no defraudar a nadie, y lo segundo: utilizar todo lo que yo he aprendido durante mi carrera y en mi vida, de estos ‘shows’ y, bueno, pues esta parte es una responsabilidad tremenda, porque hay que dar ese punto técnico, en el que el participante pueda absorber lo que estás diciéndole, y también hacer ese contraste con los otros jueces, que no sé en qué plan van a llegar. Yo voy a ser como ‘el buena gente’, pero también si tengo que dar un poquito de mano dura, lo voy a hacer”, adelantó el bailarín.