Daniel Sarcos regresa a Telemundo como copresentador de “Hoy día”: “Estoy feliz”

“Estoy feliz de reencontrarme con este horario, con estos amigos y con este público que durante tantos años me brindó su apoyo, estar en Telemundo es muy especial para mí” , dijo Sarcos a la revista. “Ocho años juntos no se olvidan fácil”, añadió.

“Ayer firmé uno de los contratos más ambiciosos de mi carrera como animador, imagen y productor del nuevo programa de loterías de la Lotería Nacional Dominicana. El bingo nacional más mi nuevo espectáculo musical unipersonal me imposibilitan cumplir con mi compromiso con ‘Un nuevo día’, por tal razón anuncio hoy mi separación del espacio mañanero de Telemundo en el cual he vivido maravillosos e inolvidables momentos”, explicó Sarcos en aquella ocasión. Desde entonces, el comunicador no había firmado con ninguna televisora en exclusiva.