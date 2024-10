“De verlo tanto en la televisión, es casi como si lo hubiera conocido”: seguidores de Eddie Miró le dan su último adiós

Recuerdos de Eddie Miró

Como parte de un recordatorio, repartieron a los presentes una postal con la foto de Miró, acompañado por el poema de Mario Benedetti, “Si mañana no despertara”, que lee de la siguiente manera: “Si mañana no despertara, solo cree que me he dormido. Piensa que en la paz de mi sueño, te sueño y no me he ido. También escucha mi música, lee mis libros, usa mi ropa, toma mi copa, bebe mi vino. No me recuerdes ausente. No me busques en el olvido. Búscame dentro de ti. Ahí estaré contigo”.