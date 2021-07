A días de comenzar una nueva etapa en su trayectoria profesional, como jefa de meteorología de “Las Noticias” de TeleOnce, todo es emoción y expectativa en la vida de la meteoróloga Deborah Martorell. Lo anterior queda evidenciado en cada entrevista y publicación en las redes sociales que la comunicadora realiza.

Esta mañana, acompañada del fotoperiodista José Blanco Álvarez, Martorell publicó dos fotografías en sus redes sociales en lo que aparenta ser una de sus primeras asignaciones para el noticiario que arranca este próximo lunes, 12 de julio con tres ediciones diarias: a las 3:55 p.m., “Las Noticias Ahora”; 4:55 p.m., “Las Noticias” y a las 10:00 p.m., “Las Noticias Nocturnas”. El espacio informativo tendrá a la veterana periodista Celimar Adames y Ricardo Currás como reporteros anclas.

“Estrenando equipo y ansiosos por comenzar”, escribió la comunicadora quien recientemente anunció su salida de Wapa Televisión, luego de 27 años en la canal, para dar el salto a TeleOnce.

A principios de esta semana, luego de haberse celebrado una conferencia sobre los últimos detalles previo al lanzamiento del noticiario, Martorell reveló a este medio que prefiere dejar atrás cualquier situación incómoda de su antiguo trabajo en Noticentro para tomar con nuevos bríos la oportunidad profesional que arranca en el naciente espacio informativo del canal 11.

La experta en el tiempo se refirió a que su salida de Wapa Televisión no fue como quizás ella lo imaginaba, pero afirmó que “dejé todo eso atrás porque es una nueva oportunidad de llegar al público”. Sin entrar en detalles sobre qué realmente sucedió en su antiguo empleo validó las expresiones que hizo su esposo, el licenciado Cirilo “Frankie” Cruz en las redes sociales el pasado 8 de junio, un día después de la renuncia de Martorell a Noticentro.

“Lo que mi esposo escribió es cierto. Me sorprendió cuando lo escribió porque él no me dijo que lo iba a hacer. Pero eso es algo que dejó atrás. Esto es una nueva oportunidad profesional de llegar al público y servirle al público, a la comunidad y mi deseo es ayudar a la comunidad. Estoy bien agradecida de Dios por esta oportunidad porque las cosas llegan cuando Dios decide y entiendo que estoy donde Dios quiere que esté”, sostuvo la jefa meteorología de TeleOnce.