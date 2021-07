La reportera y meteoróloga Deborah Martorell prefiere dejar atrás cualquier situación incómoda de su antiguo trabajo en Noticentro de Wapa TV para tomar con nuevos bríos la oportunidad profesional que arranca en el naciente espacio informativo de “Las noticias” de TeleOnce.

Martorell se refiere a que su salida de Wapa TV, luego de 27 años en la canal, no fue como quizás ella lo imaginaba, pero afirmó que “dejé todo eso atrás porque es una nueva oportunidad de llegar al público”. Sin entrar en detalles sobre qué realmente sucedió en su antiguo empleo validó las expresiones que hizo su esposo, el licenciado Cirilo “Frankie” Cruz en las redes sociales el pasado 8 de junio, un día después de la renuncia de Martorell a Noticentro de Wapa TV.

“Lo que mi esposo escribió es cierto. Me sorprendió cuando lo escribió porque él no me dijo que lo iba a hacer. Pero eso es algo que dejó atrás. Esto es una nueva oportunidad profesional de llegar al público y servirle al público, a la comunidad y mi deseo es ayudar a la comunidad. Estoy bien agradecida de Dios por esta oportunidad porque las cosas llegan cuando Dios decide y entiendo que estoy donde Dios quiere que esté”, sostuvo la jefa meteorología de “Las noticias” de TeleOnce.

Cruz alegó en las redes sociales que Martorell fue víctima de “represiones, sabotaje, burlas internas” y que su trabajo en los últimos tres años no fue valorado, ni respetado como debía por parte del Departamento de Noticias, de Wapa TV, dirigido en la actualidad por Rafael Lenín López, desde abril 2019.

“Por más de tres años me ha tocado vivir contigo el tras bastidores... descubrir que no eras valorada como te merecías... que el reclamo legítimo de igual paga por igual trabajo fuera respondido con represalias, vejámenes y sabotajes...”, escribió el licenciado en su red social.

Martorell se une a los periodistas Celimar Adames Casalduc, Ricardo Currás, Nuria Sebazco, Tatiana Ortiz, Luis Joel Aymat, Orlando Cruz, Manuel Crespo, Elsa Velázquez, Luisa Benítez, Jamiebeth González, Shirlyan Rodríguez y Amanda Ramírez.

El noticiario que tendrá tres ediciones en horario de 3:55 p.m. 4:55 p.m. y 10:00 p.m. es un balance entre veteranos reporteros y nuevos rostros del periodismo.

“Hay nervios por empezar un proyecto nuevo y hay retos bien grandes, pero es un equipo bien bonito y hay buena vibra. Estoy contenta y tranquila. Todos son profesionales espectaculares. Poder trabajar con Jenny (Suárez) y Kike (Cruz) es maravilloso. Es un equipo que promete”, sostuvo Martorell, quien se reunió hoy con el equipo que conformará el nuevo noticiario “Las noticias” de TeleOnce en un encuentro con los medios de comunicación desde el canal 11.

La buena vibra entre el equipo de noticias se siente y se transmite en la emoción que todos tienen de comenzar un ambicioso taller de noticias, cuyo formato dará espacio para priorizar las historias de interés humano.

Martorell estará en las tres ediciones de “La Noticias” y el reportero Manuel Crespo también trabajará los informes de las condiciones del tiempo.