Tras 27 años en Wapa TV, la reportera y meteoróloga Deborah Martorell renunció a su posición para “iniciar nuevos proyectos que van encaminados a mantener informada a la ciudadanía que ha seguido y respaldado cada paso de su carrera”.

“Hoy concluyo mis funciones como reportera y meteoróloga para Wapa TV. Honestamente, no ha sido una decisión fácil, dejo grandes amigos que han sido mi familia en los pasados 27 años. Pero en ocasiones es necesario dar paso a nuevas oportunidades que presenten nuevos retos. Me voy satisfecha por la labor realizada y con la ilusión de continuar con mi compromiso de informar y a la vez de trabajar proyectos para las comunidades, como siempre he deseado; porque, sobre todo, vivo agradecida del cariño y respaldo que reiteradamente he recibido del pueblo puertorriqueño”, publicó Martorell en sus redes sociales junto con un comunicado de prensa sobre su renuncia.

Hoy concluyo mis funciones como Reportera y Meteoróloga para Wapa TV. Honestamente no ha sido una decisión fácil, dejo... Posted by Deborah Martorell on Monday, June 7, 2021

Mantente conectado a elnuevodia.com para la actualización de esta información.