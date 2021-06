La reportera y durante muchos años mujer ancla de Noticentro, Celimar Adames Casalduc, anunció esta tarde que renunció a Wapa TV.

Adames Casalduc, quien mantiene una demanda por discrimen en contra de la estación en la que laboró durante 30 años hizo el anuncio apenas unas horas después de que su colega Deborah Martorell hiciera lo mismo. Este medio supo que Martorell se unirá al equipo de noticias de TeleOnce, que se anticipa comenzará su noticiario entre los meses de julio y agosto.

Aunque no ha revelado sus planes profesionales, esta tarde, se rumoraba que la periodista también se uniría al equipo de TeleOnce, donde el pasado director de Noticias de Wapa TV, Enrique “Kike” Cruz, labora como consultor y asesor para el Departamento de Noticias. Este medio supo que hoy era el último día para adjudicar plazas en el nuevo equipo de TeleOnce.

“Por 30 años, he desempeñado con un alto sentido de responsabilidad y compromiso mi profesión de periodista. Ha sido el honor más grande, poder representar las inquietudes de todo un país, proveerle la información, las respuestas y la ayuda que necesitan. He trabajado con colegas extraordinarios, muchos de los cuales se han convertido en mis hermanos y hermanas. También he logrado múltiples galardones y reconocimientos, aquí y en el exterior. Prestigiosos premios como los de la Asociacion de Periodistas de Puerto Rico, el Overseas Press Club. He sido dos veces ganadora de premios Emmy en los Estados Unidos y también tengo un reconocimiento de los premios IRIS, de la Alianza Informativa Latinoamericana, en España. Pero no hay mayor galardón que el inmenso apoyo que el público y mis seguidores me manifiestan todos los días. Vivo agradecida de ustedes que son mi inspiración. Por eso les reitero mi compromiso de continuar realizando mi trabajo con el mismo entusiasmo y con el mismo rigor. Sin embargo, debo insistir en mi crecimiento profesional. Comparto con ustedes que he tomado la decisión de renunciar a mi puesto de trabajo en Wapa TV y ponderar nuevas opciones. Manténganse pendientes a mis redes sociales, donde nos seguiremos conectando como de costumbre. Ya les contaré que sigue”, escribió.

