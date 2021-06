El esposo de la meteoróloga y periodista Deborah Martorell, el licenciado Cirilo “Frankie” Cruz se expresó hoy sobre la renuncia de su compañera a Noticentro de Wapa TV, luego de 27 años en este canal de televisión.

El abogado alegó en sus expresiones en las redes sociales que Martorell fue víctima de “represiones, sabotaje, burlas internas” y que su trabajo en los últimos tres años no fue valorado, ni respetado como debía por parte del Departamento de Noticias, dirigido en la actualidad por Rafael Lenín López, desde abril 2019.

Previo al 2019, el periodista Alex Delgado estuvo al frente de la dirección por espacio de dos años.

El Nuevo Día validó que las expresiones fueron hechas por el esposo de la reportera que renunció ayer para comenzar una nueva oportunidad laboral en el nuevo noticiario de TeleOnce. Martorell se une a las colegas Celimar Adames Casalduc, Nuria Sebazco y Tatiana Ortiz en lo que será el Departamento de Noticias del canal.

“Por más de tres años me ha tocado vivir contigo el tras bastidores... descubrir que no eras valorada como te merecías... que el reclamo legítimo de igual paga por igual trabajo fuera respondido con represalias, vejámenes y sabotajes... Por más de tres años me ha tocado ver cómo los ataques los respondías con más trabajo y más calidad... que cuando esperaban que te doblegaras ante el plagio y la burla interna, tú produjeras algo superior a lo que te copiaban... Por más de tres años he sido testigo de primera fila de cómo buscaban opacar tus logros... cómo minimizaban tus premios... cómo ensalzaban a los que hacían menos, mientras tú pa’lante... “, escribió el licenciado en su la red social.

“Hoy te veo validada, reconocida y comprendida. La maravilla es que no hubo que dar explicaciones... las explicaciones saltaron por esos tres años del tras bastidor al ojo público... la gente resulta ser más sabía de lo que muchos creían, e igual a ti, los subestiman... El que cree que uno abandona una familia de 27 años por dinero, es tan ingenuo o superficial como el que cree que por dinero te hubieses quedado. Se les olvida que el respeto y la dignidad no tienen precio. Hoy por fin, te veo en paz”, añadió en la emotiva publicación.

El nuevo espacio de noticias de TeleOnce debería iniciar entre julio y agosto en horario de lunes a viernes a las 5:00 p.m. La gerencia de TeleOnce dio a conocer ayer los cambios en el canal.