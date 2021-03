La animadora y cantante Deddie Romero compartió un emotivo mensaje dedicado a su amigo y hermano Albert Rodríguez en el que recordó su último cumpleaños, tras su sorpresiva muerte ayer a los 58 años.

El actor y director de teatro falleció ayer, de causas naturales, dejando en estado de total perplejidad al país que lo conoció a través de la pantalla chica y de las tablas.

A Romero y Rodríguez lo unían el amor por las artes, el humor, la pasión por educar a las nuevas generaciones y una inquebrantable hermandad de años.

Precisamente fue Romero quien alertó a las autoridades que no se podía comunicar con el productor que llevaba algunos días sintiéndose mal de salud.

Ambos artistas establecieron el proyecto National Talent Academy, en Bayamón y Arecibo dedicado a que los desertores escolares completen el cuarto año de escuela superior.

Romero le envió un mensaje a su amigo a través de Instagram.

“Solo Dios sabe todos los logros y momentos gratos que vivimos juntos. Te diste a la tarea junto a Marian (Pabón) y esta servidora, de comenzar este sueño transformando la vida de cientos de jóvenes. Nunca me alcanzará la vida para agradecerte el apoyo que siempre encontré de tu lado. Gracias porque durante tu paso por la vida me diste lo mejor de ti, tu amistad, tu compromiso, tu talento, tu humor pero sobre todo tu amor. Nunca imaginé que lo que hacíamos a diario te llenara tanto, pero hoy en medio de toda esta tormenta de emociones me dejaste saber a través del corazón de todos, lo importante que era para ti. Solo le pido a Dios que te lleve a su gloria y te acoja para que alegres a todos por allá. Enséñales cómo es dar amor sin esperar nada a cambio y gracias por enseñarme a dar y a servir. Te amo Albertico”, escribió anoche Romero, quien al igual que el resto de los colegas de la clase artística se encuentran desolados y sorprendidos con la muerte.

Romero dedicó esta mañana otra publicación para Rodríguez en la que recordó su último cumpleaños terrenal.

“Este fue el último cumpleaños que celebramos y aún en pandemia. Recuerdo que llegué a Arecibo porque mi hermano querido cumplía años y no podía dejarlo solo. Te voy a extrañar con mi alma amigo mío. Tengo el corazón roto por tu perdida. Siempre me acompañaste en todas mis locuras e inventos y nunca tuviste un no para mi. Gracias por ser tan noble, tan profesional, tan talentoso pero sobre todo mi eterno amigo. Te amo Albertico !!!!”, expresó Romero.

Marian Pabón, por su parte, compartió: “¡Hoy perdí un pedazo de mi corazón! ¡Te amo hasta las estrellas mi querido Alberto!”.

Pabón junto a otros actores del patio fueron parte de múltiples proyectos teatrales y de televisión en el que se destacó Rodríguez. El más reciente fue “El Remix” en Wapa TV, donde el fenecido actor laboró hasta el pasado miércoles.

El actor Jorge Castro tampoco encuentra consuelo ante la partida física de su amigo. Jorge Castro, Cristina Soler, René Monclova, Marian Pabón y el fenecido actor, entre otros, son un grupo de artistas que han levantado la cultura actoral y teatral del país ininterrumpidamente.

“Nos llevó a compartir con su familia, que siempre nos recibieron con los brazos abiertos y nos dejaron quedarnos en su casa...¿porque? Porque éramos familia! No puedo creer que no lo voy a volver a ver. Hoy la vida me duele y siento un vacío profundo y pesado en el alma. Se que todos los momentos maravillosos que vivimos juntos serán los grandes tesoros que recordaré siempre, pero hoy...lo único que siento es una profunda tristeza...como si me arrancaran un pedazo. Te fuiste antes de tiempo hermano. Quería que vieras a mis hijas crecer. Siempre me hablabas de ellas. Te voy a extrañar hoy mañana y siempre. Hasta que nos volvamos a encontrar!”, expresó el actor en sus redes sociales.

Cristina Soler también le expresó su amor al actor.

Aunque todavía se desconocen los detalles de las exequias, ayer se adelantó que se coordina un velatorio de pueblo en un teatro de Bayamón y que luego Rodríguez será enterrado en Añasco, pueblo natal de su familia.