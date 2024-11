Don Francisco recordará lo mejor de “Sábados Gigantes”

”Me llena de alegría. Siento que estas retransmisiones le permiten a la gente evocar otros tiempos, otros momentos y otro tipo de comunicación. La gente quiere mirar y recordar. A veces se me acercan en la calle y me dan un abrazo y me dicen: ‘Yo veía siempre ‘Sábados Gigantes’ con mi papá, y mi papá ya no está' o ‘usted no sabe cómo mi infancia y mi juventud fueron tan felices los sábados en la tarde’. Entonces, hay varias generaciones que gustan de verlo nuevamente y por distintas razones el programa les trae buenos recuerdos”, comenta el animador.