Para Mario Kreutzberger, mejor conocido como Don Francisco, detenerse no es opción. El presentador de televisión ha trabajado ininterrumpidamente por más de 60 años en el mundo de las comunicaciones y el entretenimiento, trayectoria por la que acaba de ser reconocido con dos récords Guinness: como el presentador de programas de variedades de más edad (82 años) y por la carrera profesional más larga como presentador de programas de variedades (hombre).

Esto, además de enorgullecerlo, lo anima a seguir. “El retiro existe, pero no es voluntario, en mi caso va a ser involuntario; ese retiro va a ocurrir o porque el público me dejó definitivamente o porque mi salud o la vida me dejó”, afirma.

Fue en los años 60 cuando Mario Kreutzberger comenzó a labrar su identidad bajo la del personaje, hoy emblemático, Don Francisco, conquistando al público como conductor del legendario programa de variedades “Sábado gigante”, donde estuvo por más de 50 años.

“Hubo momentos complicados, pero también grandiosos”, recuerda en entrevista con El Universal. “Llevo casado con la misma esposa los mismos 60 años que llevo en la televisión, nacieron tres hijos, entonces también hay todo ese mundo que pasó alrededor de las comunicaciones”, recopila.

El chileno, quien fundó en 1978 el Teletón, evento televisivo en beneficio de los niños con discapacidad motriz, donde sigue colaborando, hoy tiene el sueño de liderar programas innovadores, siendo el primero “El club de los 80″. Esta producción, ya en gestación, estará dirigida al público con el que comparte edad, contando historias sobre distintas personas con una vida extensa como la suya. Este proyecto lo anunció a través de sus redes sociales donde también se ha sumado a la conversación en temas actuales como la inteligencia artificial. “De las redes estoy aprendiendo y es interesante porque es otro público”, reflexiona. “Pero siempre tengo un invento... tengo otra idea de un programa que se llama ‘Todos somos una historia’ y me estoy asesorando para más”, adelanta. el comunicador.