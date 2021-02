“Como un nene cuando llega a Disney y llega al parque mágico”, así describió Alfonso Alemán la emoción que sintió tras su llegada esta mañana al canal Wapa TV, luego de su ausencia de poco más de dos meses tras sufrir un accidente en su hogar que afectó uno de sus ojos.

El comediante, conocido por su personaje “El Guitarreño”, relató a El Nuevo Día cómo el pasado 11 de diciembre, al regresar a su residencia de su trabajo en Wapa, usar una amoladora para cortar una viga cambió su desenlace del 2020.

“Yo mandé a agrandar una marquesina y había una viga de aluminio de 20 pies que estaba en el piso. Los que hicieron la marquesina ya habían terminado de trabajar. Entonces me metí de presentao a ayudar con un ‘grender’ que tengo en mi casa, que llevo usando hace mucho. Tengo gafas y no me las puse porque se trataba de algo rápido, y uno se cree que es Superman. Me puse a cortar eso, se partió un disco de carburo en tres pedazos y uno de esos me dio en el ojo, otro me dio en la frente, que ese solo me guayó, me cortó entre parte de ceja y ceja. El del ojo fue de frente y me hizo dos heridas dentro del ojo”, contó mientras detallaba que llegó a botar el líquido del ojo.

Su esposa al verlo “cayó a gritar”, según manifestó, y fue ella quien lo llevó al hospital, desde donde fue trasladado hasta el Centro Médico. Allí, inicialmente, el personal médico indicó que no se podía salvar el ojo izquierdo. “Todo el mundo sabía que me iban a sacar el ojo menos yo”, indicó Alemán a la vez que resaltó que mucha gente se unió en oración ante este panorama. “Al otro día, me hacen la operación y cuando me meten a sala (de operaciones) me dicen que se puede salvar el ojo. Las oraciones llegaron, Dios es grande”, aseveró mientras que en su tono jocoso dijo que no sabía que su jefa, la productora ejecutiva de “Pégate al Mediodía”, Hilda Santini, lo quería tanto.

El comediante, que no veía y sentía que la sangre le bajaba desde la frente, confesó que en ese momento su mayor preocupación era “perder” el ojo y cómo esto le iba a afectar a nivel estético, por lo que llegó a pensar que no iba a poder regresar a presentarse en la pantalla televisiva.

Desde entonces, lleva tres cirugías y no se descartan otras a lo largo del lento proceso de recuperación. En el transcurso y bajo la atención del retinólogo Andrés Emanuelli afirma que ha tenido una gran mejoría y que incluso, ya ha comenzado a ver a una distancia corta a través de su ojo izquierdo.

Este suceso, al que le llamó un “jamaqueón”, dice que le cambió su perspectiva de la vida, con el que no solo aprendió a valorar más a su familia y amigos, además de aumentar su fe, sino también a vivir a un ritmo menos acelerado.

“Aprendí a coger la vida con más calma porque a veces uno se desespera. Yo soy bien despera’'o, si tengo que hacer algo que es para mañana y lo puedo hacer hoy, lo hago hoy, aunque tenga fecha de mañana. La vida me ha enseñado que si es para mañana, déjalo para mañana. Yo no tenía que hacer eso, yo tenía gente trabajando allí, no tenía necesidad de hacer eso”, comunicó el actor y comediante, quien a raíz de su repentina salida de la pantalla llegó a sentir el calor del público a través de las redes sociales, en donde expresaban que lo echaban de menos y cuestionaban qué le había ocurrido.

Sin embargo, un cierto hermetismo permeaba, a lo que Alemán dijo que se debía a que la incertidumbre no le permitía responder. “Me afectaba mucho porque tú no sabes qué contestarle a las personas que me preguntaban. No sabía qué decir. No tenía respuestas porque me operé tres veces en un mes. Yo salía de una operación, descansaba una semana con dolor, poniéndome hielo en la frente, por todos lados. Estaba en citas, la próxima semana otra cirugía ambulatoria. Yo no sabía qué decir. Si me preguntabas hace dos meses atrás, solo respondía: ‘tuve un accidente, no sé qué va a pasar, no sé si voy a ver’, pues no veía nada”, narró el artista, quien apenas luce un área morada en la parte posterior del ojo como consecuencia de la anestesia que le han aplicado.

Su llegada a Wapa esta mañana incluyó una aparición en “Noticentro al Amanecer” y hoy inició oficialmente en “Pégate al Mediodía”. No obstante, si la presión de su ojo varía por lo enérgico de su personaje El Guitarreño, pudieran verse afectadas sus intervenciones en este segmento del programa, que se caracteriza por hacerles entrevistas a políticos sobre los temas que afectan a la ciudadanía.

“El médico va a estar presente hoy en el canal, va a estar monitoreándome para saber cómo están funcionando las presiones del ojo. También tengo que echarme gotas cada cierto tiempo, es de mucho cuidado”, dijo mientras señaló que en su proceso de recuperación se han comunicado políticos como el gobernador Pedro Pierluisi, el exgobernadores Alejandro García Padilla y Wanda Vázquez Garced, así como los representantes Georgie Navarro y Ángel Matos, entre otros, para desearle pronta recuperación.

A pesar de las discusiones acaloradas que se suelen dar como parte del segmento de “El Guitarreño”, Alemán resalta la relación de respeto entre él y los funcionarios.

“En el trabajo que yo hago trato de no faltarles el respeto porque todos somos seres humanos. Yo les pregunto lo que es, lo que está pasando en el momento que afecta al pueblo y que me afecta a mí. Sus cosas personales no, uno sabe lo que está bien y mal. Tenemos una buena relación, aunque eso no quita que yo tenga el fuete en la mano, y ellos lo saben”, recalca.

Ante los cambios en los diversos canales televisivos del país, incluyendo Wapa, afirmó que su segmento va a seguir en la misma línea de la política. “Como dicen Rafael Ithier y Paquito Cordero, que en paz descanse, las fórmulas ganadoras no se cambian. Uno le puede alterar una cosita que otra, pero no las cambias porque es peligroso y esa es la voz de la experiencia”, aseguró.

Por lo pronto, explicó que están en espera de que le baje la inflamación para que luego, en seis meses o un año, se le practique una cirugía para ponerle un lente intraocular. Durante este mes, continuará acudiendo a citas semanales, y ya en marzo acudirá cada dos semanas.

“Si no me ven algún día en ‘Pégate’ o en los terrenos de Wapa, que no se preocupen porque eso significa que estoy en citas de seguimiento. Quiero llevar todo al pie de la letra, porque quiero estar bien y estoy siguiendo todas las instrucciones del doctor”, destacó.