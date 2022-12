El equipo de “Rayos X” de Telemundo anunció anoche durante la transmisión de su programa la integración del periodista José Carlos Sánchez, quien después de un año de haber trabajado en la producción de este proyecto de periodismo investigativo, se sumó a la plantilla que comparte e informa frente a las cámaras.

El también profesor y líder comunitario se une al equipo compuesto por los periodistas Yolanda Vélez Arcelay, Valeria Collazo Cañizares, Shaína Cabán Cortésy Adriana De Jesús Salamán, además de contar con las intervenciones de los licenciados Ernie Cabán y Osvaldo Carlo, y la labor de John Paul Vallenilla.

Sánchez publicó un mensaje acerca de sus nuevas funciones, en el que además agradeció por la oportunidad presentada.

“Le doy la vuelta a la cámara y me convierto en el nuevo investigador de @rayosxtelemundo. Gracias a todas las personas que me han ayudado a formarme como profesional y los que han confiado en mí siempre. Agradezco a Rubén Román y a Tony Mojena por esta oportunidad y a todo el equipo de trabajo de ‘Rayos X’ y @telemundopr por la acogida tan linda que me han dado desde que entré hace un año atrás. Como en todas las oportunidades que se me han presentado en la vida daré lo mejor de mí. Hoy y siempre con mi familia, mi pueblo y mis causas en el corazón. ¡Vamos con todo!”, dice parte del mensaje.

En agosto del 2021 estrenó el nuevo formato de “Rayos X”, luego de la salida del licenciado y analista político, Jay Fonseca.