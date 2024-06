“El señor no quiso aceptar mis disculpas y ni modo”: Alicia Machado rompe el silencio tras pelea con “El Puma”

No hay duda alguna que si hay un ingrediente indispensable en la receta de “Top Chef VIP ” es el drama, y para condimentarla se añade a la ecuación a Alicia Machado , quien ha sido protagonista, hasta ahora, de los más fuertes encontronazos en la tercera edición del “reality show” que se transmite por Telemundo .

“La gente cuando recibe una orden lo toma como una ofensa o como una agresión y no es así y ya a estas alturas de la competencia pues qué pena, pero yo quiero ganar”, se defendió en ese momento la venezolana.

Con la explosiva personalidad que siempre ha caracterizado a la ex reina de belleza, “la Machado”, como la llaman sus conocidos, decidió romper el silencio, explicando su versión de los hechos a través de las redes sociales.

“Me traté de disculpar en esta ocasión con las cámaras de frente y lo intenté en varias oportunidades fuera de cámaras, pero lamentablemente el señor no quiso aceptar mis disculpas y ni modo. Aquí todos tienen un ego y una falta de humildad que se reflejan en mí como espejos. Que Dios te bendiga y así esto. Pero sobre mi cabeza Dios. Mis disculpas son para él y para nadie más”, escribió la también actriz de 47 años.

Rápidamente, los cibernautas arremetieron contra Machado en desacuerdo a la manera de tratar al intérprete de “Agárrense de las manos” , pues además de tener 81 años, ambos son de la misma nacionalidad. Sin embargo, eso no parece preocupar mucho a la también empresaria.

“Como venezolano esta señora no me representa. Me quedo con Carolina Tejera y Gabriel Coronel”, comentó un seguidor, a lo que Machado respondió “¿Nos representa de qué? Estúpido, cómprate una bandera si tanto necesitas representación”.