Esta semana, la cantante puertorriqueña, Marileyda Hernández, quedó eliminada de la competencia “El Retador”, luego de un impresionante duelo con su colega mexicana, Irlanda Valenzuela.

La joven arecibeña de 25 años interpretó el éxito “My Heart Will Go On” de Celine Dion y, a pesar de mostrar todo su talento, no pudo derrotar a su contrincante, quien seleccionó la canción “En cambio no”, de Laura Pausini.

Hernández compartió con sus seguidores un mensaje de agradecimiento en el que destacó lo orgullosa que se sintió de representar a la isla en esta competencia que se transmite por el canal Las Estrellas en México.

“¡Qué mucho me llevo de esta travesía! Me siento muy orgullosa de haber podido representar a mi hermosa Isla del Encanto haciendo lo que amo. Este es solo uno de los muchos pasos que he dado y quedan por trazar… Mi mayor regalo es el saber que cuento con su apoyo, y las palabras no me dan para agradecer. Gracias por acompañarme en el camino… esto es solo el comienzo”, escribió en Instagram.

El paso de la puertorriqueña dejó huella luego de que en el tercer programa del “reality” brillara al cantar el tema “I Will Always Love You” y se convirtiera en la campeona de canto de la jornada.

“Llego a este programa porque me escriben de Televisa porque me han visto como artista en Puerto Rico y me invitaron a formar parte de los participantes. Contrario a Idol Puerto Rico, que es por la experiencia que me conocen aquí, pues este programa trae a participar a personas de diversos países latinoamericanos que ya han estado en algún ‘reality’ o ya tienen una carrera”, dijo la artista en una entrevista con El Nuevo Día hace unas semanas, mientras participaba del programa que cuenta con categorías de canto, imitación y baile.