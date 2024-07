Ellas son las eternas protagonistas de las novelas de Puerto Rico

“ Cuando aparece Cristina Bazán no había telenovelas se había completado esa primera etapa de las novelas. La gente aceptó muy bien a Cristina Bazán que era un culebrón de la radio que lo adaptaron a la televisión. Esa novela fue el renacer de las novelas de la televisión. El taller dramático de la televisión se había desplomado por completo y la afición a la novela romántica seguía presente. Estaba esa nostalgia de esa primera época de las telenovelas en Puerto Rico. Entre todos los canales hubo una época en la que se hacían ocho telenovelas corriendo a la vez” , rememoró el director de televisión y cine, Vicente Castro.

Castro resaltó que para estas protagonistas de novelas fue una época de oro en la isla, ya que no solo pudieron trabajar en Puerto Rico, sino en otros mercados hispanos como lo fue en México con la cadena Televisa.

“Estas cuatro actrices no eran las más bellas de todos los tiempos, como lo fueron Marta Romero y Maribella García en su momento. Uno no podía creer que hubiera una mujer tan bella como Maribella. Lo que sí es indudable es el dominio de todas estas actrices para el melodrama. Entre Johanna, Ángela, Marilyn y Alba, Marilyn era la más bella de este grupo y Alba es la representación de la protagonista boricua. Lo que no se puede negar es que Ángela Meyer, Johanna Rosaly, Marilyn Pupo y Alba Nydia Díaz fueron las estrellas máximas de la segunda etapa de las telenovelas. Ellas fueron las estacas para el relevo de actrices que llegó luego. Ellas fueron las grandes protagonistas de televisión puertorriqueña. Nadie puede ponerlo en duda”, aseguró Castro, quien ha trabajado con el grupo de actrices a través del tiempo.