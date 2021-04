Vivir en un cuerpo que sientes que no te pertenece es una experiencia drenante, y tener cada aspecto de tu vida escudriñado, más aún, pero alcanzar la versión más auténtica de sí mismo es realmente liberador. Así lo explicó el actor Elliot Page en una entrevista íntima que realizó con la presentadora Oprah Winfrey en su programa “The Oprah Conversation”.

Page, quien contó al mundo en diciembre del 2020 que es trans y que se identificaba con pronombre masculino y neutral—”he/they”—, relató cómo se le hizo difícil “meramente existir” antes de comenzar su proceso de transición.

“Han sido todas las experiencias que has tenido desde la infancia, con personas diciéndote: ‘la manera que te sientas no es de damas’, ‘caminas como un niño’, la música que escuchas, cómo te vistes. Es tener cada aspecto de quién eres escudriñado y encajonado en un sistema binario”, detalló el actor nativo de Canadá en el episodio lanzado hoy por Apple TV.

Sin embargo, sobre todo, la estrella de “The Umbrella Academy” ha experimentado grandes alegrías en su cuerpo desde que comenzó a vivir abiertamente como persona trans y que se realizó una cirugía de afirmación de género.

“Es salir del baño, verme en el espejo y poder decir ‘ahí estoy yo’, y no entro en pánico. Es poder tocar mi pecho y sentirme cómodo en mi cuerpo por primera vez en mi vida”, dijo entre lágrimas y sonriendo el actor.

Asimismo, puntualizó que este proceso le ha permitido vivir más auténticamente y que le ha liberado un gran peso de sus hombros.

“Quiero que las personas sepan que no solo cambió mi vida, sino que salvó mi vida, y es el caso para tantas personas”, explicó, sonriendo.

Al comienzo de la entrevista, Page aclaró que “todas las personas trans son distintas”, por lo que solo puede hablar de su propia experiencia. Describió la etapa de la pubertad como “un infierno”, momento en el que comenzó a experimentar incomodidad con su cuerpo, aunque aún no contaba con el lenguaje para describir su experiencia.

Uno de los momentos más impactantes en su carrera, en medio de su autodescubrimiento, fue cuando realizó el giro mediático para promocionar la película “Inception”.

“Había tanta cobertura y demasiados estrenos en todo el mundo, y yo estaba usando trajes y tacos en casi todos los eventos”, explicó. Page señaló que, desde joven, siempre le incomodó vestirse con ropa típicamente usada por mujeres y verse femenino.

Según el actor, en el estreno parisino de la película dirigida por Christopher Nolan, sufrió un ataque de pánico tras llegar a su cuarto de hotel y ver que su manejador le había traído más trajes nuevos para usar en una posfiesta del evento.

“Fue como un momento cinemático. Esa noche, después del estreno, en la posfiesta, colapsé. Eso es algo que me ha sucedido frecuentemente, usualmente respondo con un ataque de pánico”, abundó el protagonista de “Juno”.

Durante todos esos momentos de cobertura mediática, describió sentir un “dolor profundo” que no supo comunicar. “Recuerdo que se sentía imposible comunicar cuán mal me sentía porque había tanta emoción. La película (Juno) se convirtió en un gran éxito, y todo el mundo me conocía. Sentí que no podía expresar el dolor que sentía”, puntualizó.

Sin embargo, el apoyo de sus seres cercanos, en especial de su madre, han hecho de su proceso de transición un momento liberador. Aunque ya había compartido detalles sobre su identidad con sus allegados, Page hizo pública su transición porque lo ve como una responsabilidad social.

“Con esta plataforma que tengo, y el privilegio que tengo, y conociendo el dolor y las dificultades que he enfrentado en mi vida, y sin contar lo que otras personas están enfrentando, sentí que era necesario e importante contar esto”, enfatizó a Winfrey.

Del mismo modo, acribilló a los congresistas republicanos que han redactado proyectos de ley en el pasado año para restringir el acceso a servicios de salud y la participación de personas trans en los deportes.

“Hay un gran ataque ahora mismo hacia las personas trans. Muchos legisladores han contado mentiras sobre el trato de salud [hacia personas trans]. Estos tratamientos están avalados por instituciones médicas y salva vidas. Si vas a hacer esto, y no vas a permitir que los niños trans jueguen deportes, los niños morirán. Es así de sencillo”, exhortó.

Ante esta situación, Page afirmó que continuará haciendo todo lo posible para abogar por los derechos de personas trans: “Siento mucha alegría en un momento, y el próximo, siento una tristeza profunda al leer sobre las personas que quieren quitarles derechos de afirmación de género a los niños. Me siento muy agradecido de estar aquí en mi vida, y quiero usar la fuerza que tengo para ayudar en cualquier forma que pueda’'.