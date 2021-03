Con la seguridad que les da estar en su tierra, el equipo de Puerto Rico asegura que ganará la competencia “Esto es guerra” contra la selección de Perú, que se encuentra de visita en la isla, y cuyos enfrentamientos se transmiten en el programa “Guerreros”, por Wapa TV.

Para Asaf Torres y Valeria Pagán Masini, la fuerza, la resistencia, la agilidad, la rapidez, la estrategia, el apoyo, y la química que se da entre sí son las virtudes que predominan en la selección de Puerto Rico, compuesta por los demás guerreros Addylinnette Castro, Nievelis González, Adriana Pesquera, Joshua Quintana, Francis Torres y Jeffrey Cerda.

“Tenemos un equipo excelente, nosotros vibramos de una manera que nos ha ayudado mucho a poder lucir como lo hemos hecho. Realmente estamos las personas indicadas en esta selección”, indicó Valeria, quien es su primera vez integrando la selección de Puerto Rico en “Guerreros”, que se transmite de lunes a viernes a las 5:30 p.m.

“Lo vi como una oportunidad para seguir creciendo en el programa. Cuando me enteré que era contra Perú me intimidé un poco porque sé que son los pioneros y tienen mucha experiencia, pero nunca dudé de mis capacidades y siempre tuve en mente que podía lograrlo”, añadió la joven, apodada como “Nébula”.

Esta se trata de la segunda semana de enfrentamiento entre ambos equipos, que han sido descritas por sus competidores como intensas y de muchos cambios, por lo que han tenido que ir adaptándose a las circunstancias. El equipo ganador se sabrá este jueves, mientras que el viernes se seleccionará al MVP durante el programa, que tiene comon animadores a José Figueroa y Diane Ferrer.

“Ha sido fuerte y chocante. Nos ha cambiado el estilo de juego, al ser menos jugadores por equipo. Normalmente tenemos más descanso en los juegos al ser más jugadores. Ahora estamos repitiendo todo el tiempo y los que no están en condición física les ha chocado. Nos estamos adaptando, pero pienso que nos ha ido súper bien, creo que mejor de lo que esperábamos y esta semana final no va a ser la excepción”, aseguró Asaf, quien ya había sido parte de la selección de Puerto Rico al enfrentarse a Colombia en otra ocasión.

Si bien Valeria resalta que el equipo de Puerto Rico debe trabajar más en lo que es la fuerza en el área de las mujeres y la rapidez en el área de los hombres, por su parte Asaf establece que las fortalezas de los hombres compensan las debilidades de las mujeres y que las debilidades de los hombres son compensadas por las fortalezas de ellas. En algo coinciden, que el equipo de Puerto Rico ganará.

No obstante, sobre el equipo peruano resaltan que es una selección dinámica con personalidades súper diferentes. “Hay unos que se destacan porque son inteligentes, otros porque son super rápidos, y otros porque son megafuertes. Son completamente diferentes todos los competidores”, explicó el joven apodado “El Fénix”, quien además resalta el apoyo de los seguidores de ambos países, lo que les llena de disfrute y energía.

En vista de que el equipo de Perú tuvo que acatarse a las reglas y circuitos de la competencia local, Valeria deja claro que un guerrero tiene que estar preparado para cualquier batalla. “Como guerreros, uno no escoge sus batallas; uno se enfrenta a las batallas que le pongan en su camino y las ganas. Esa es nuestra mentalidad y eso es lo que vamos a ejecutar y hacer”, sentenció la competidora boricua.

Al momento en el programa, presentado por los animadores José Figueroa y Diane Ferrer, el equipo de Puerto Rico lleva la delantera en la puntuación. Sin embargo, todo puede suceder y el equipo de Perú sigue dando la batalla.

Perú en la casa

Aunque Hugo García y Spheffany Loza llevan unos siete años siendo parte del mismo formato de “Guerreros”, pero bajo el nombre “Esto es Guerra”, que se transmite en Perú hace 12 años, estos se enfrentan a varios retos junto a la selección compuesta también por Israel Dreyfus, Nicola Porcella, Macarena Vélez y Karen Dejo.

Y es que, además de ser pioneros en este tipo de competencias, se encuentran compitiendo bajo las reglas y circuitos del programa local. Como si fuera poco, se enfrentan ante la advertencia de que, de no ganar el campeonato en Puerto Rico, quedarían fuera del programa en su país natal.

Sin embargo, a ninguno de los dos esto les amilana y reafirman que demostrarán hasta el final de qué están hechos y que, aunque Puerto Rico tenga la delantera, “todo puede pasar en la cancha”.

“Ningún equipo es fácil. Sabíamos que estábamos en desventaja porque obviamente veníamos de visitantes, pero siempre dispuestos a darlo todo. Sabemos que somos unos grandes competidores, que si nos dedicamos y nos ponemos la camiseta bien puesta podemos hacer un gran trabajo. Vinimos a comenzar desde cero, a adaptarnos y poco a poco hemos ido evolucionando para ser mejor cada día”, dijo Hugo.

Por otra parte, su compatriota apodada “Tefa”, indicó que el primer día resultó un poco complicado. “Fue todo muy rápido y llegamos a los ensayos un poco tarde, entonces se nos complicó un poco, pero ya el segundo día ya comenzamos a adaptarnos un poco más”, contó la joven a la vez que resaltó que como equipo se complementan bien, se apoyan y se motivan entre sí.

“Pasaron muchos factores que hicieron que fuera más complicado para nosotros, por ejemplo, hacernos la prueba molecular a las 6 de la mañana, entre varios factores que nos afectaron anímicamente como equipo. Despues nos fue mejor y así sucesivamente, como lo hemos demostrado” añadió Hugo, quien enfatizó que la clave para mantener el balance entre cuerpo y mente es necesario entrenar todos los días.

Aunque en Perú todos tienen la expectativa de que su equipo gane, Hugo enfatiza que “obviamente no es así de fácil”. “Nos enfrentamos a una selección de Puerto Rico que es súper fuerte, estamos en su casa, son sus juegos y es super difícil. Vamos a dar todo lo menor de nosotros para poder ganar y ese es el objetivo”, indicó.

Sobre la posibilidad de quedar fuera del programa, de perder la competencia solo se limitaron a decir que esperan que se dé una revancha en su tierra natal “para que sepan qué es jugar en Perú”. Asimismo, enfatizaron que la garra y el amor por su país son las características que los define.

“Con la gente en Puerto Rico nos va increíble. Desde el primer día que llegamos nos han apoyado al máximo, con mensajes de cariño y apoyo, de que quieren que gane Perú y no Puerto Rico. Nos han recibido de la mejor manera. Me quedé sorprendido porque no pensé que iba a ser tanta la euforia y el apoyo que hemos recibido. Estamos enamorados de Puerto Rico”, concluyó el competidor peruano.