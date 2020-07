Grant Imahara, presentador de los programas “MythBusters” de Discovery Channel y “White Rabbit Project” de Netflix falleció a los 49 años, según se informó en un comunicado de prensa de Discovery Channel.

Aunque no se informó la causa de muerte en la comunicación oficial, The Hollywood Reporter mencionó que el ingeniero eléctrico y experto en robótica murió a causa de un aneurisma cerebral.

Desde que se supo de su muerte, Imahara ha sido recordado por sus compañeros, amigos y fanáticos. Por ejemplo, Adam Savage, compañero de trabajo de Imahara en Myth Buster mencionó en su cuenta de Twitter: “Estoy perdido. Sin palabras. He sido parte de dos grandes familias con Grant Imahara en los últimos 22 años. Grant fue un ingeniero, artista e intérprete realmente brillante, pero también una PERSONA tan generosa, tranquila y gentil. Trabajar con Grant fue muy divertido. Extrañaré a mi amigo”.

Por su parte, Tory Belleci, otro de los anfitriones de Myth Busters incluyó una foto suya junto con Imahara en su cuenta de Twitter, añadiendo la frase “No puedo creerlo. Ni siquiera sé qué decir. Mi corazón esta roto. Adiós amigo”.

Después de una carrera como ingeniero en las divisiones THX e ILM de Lucasfilm, Imahara se unió a “Mythbusters” en la tercera temporada del programa y se fue en 2014 junto a los co-anfitriones Kari Byron y Tory Belleci; el trío se reunió para el “Proyecto White Rabbit” de Netflix en 2016. También participó activamente en la comunidad de combate de robots, apareciendo regularmente en “BattleBots” a principios de la década de 2000 con su robot Deadblow y luego regresó como juez. En 2018, Imahara presentó “Home of the Future”, una serie web coproducida por The Verge y Curbed.