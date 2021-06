Esta tarde continúa el enfrentamiento de dos de los “Guerreros” originales del programa de entretenimiento de Wapa Televisión. Fredito Mathews y Jeanthony Medina, conocido como Chino, se medirán en un desafío especial por su permanencia en la competencia de juegos extremos.

La semana pasada, Fredito quedó sentenciado por una situación de comportamiento y el viernes un hombre adicional estaría en el mismo lugar para salir del programa. Dado que la puntuación de los Leones se mantuvo por debajo de las Cobras, el capitán del equipo ganador de la semana, Joshua, tomó la decisión de escoger a Chino, uno de sus competidores más fuertes para enfrentarse al novio de la presentadora Gredmarie Colón.

Ayer, a las 5:30 p.m. comenzó el enfrentamiento entre ambos atletas. Sin embargo, el marcador quedó 1-1 cuando concluyó el programa. Esto dio paso a que hoy, martes, se defina el desenlace de los competidores.

Anoche, tanto Mathews como Medina aprovecharon para conectar con sus seguidores en las redes sociales y aprovecharon para publicar mensajes sobre lo sucedido.

“Mi gente, hoy fue un día fuerte, esto no terminó hoy y continúa mañana. No sé qué me pasaba hoy que no me sentía yo compitiendo. No sé si era la ansiedad o qué, pero bueno. Está 1-1 y yo una ronda adelante en el tercer circuito. Mañana vamos con todas. @jeanthonymedina, tremenda batalla ‘brother’. Gracias a todos por el apoyo. Buenas noches”, manifestó Fredito.

Medina, por su parte, fue más escueto y se limitó a decir: “Por algo somos veteranos históricos, no es nombre. Es que en momentos grandes damos batallas clase A”.