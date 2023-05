Hace una semana, la actriz y presentadora venezolana Gaby Spanic sorprendió a sus seguidores con el anuncio de su salida repentina del “reality show” de cocina de Telemundo, “Top Chef VIP 2″. Aunque la exhabitante de la primera edición de “La casa de los famosos” no se había expresado de manera oficial sobre el motivo que la sacó del programa conducido por Carmen Villalobos, algunos comentarios en las redes sociales denotaban su descontento con la producción.

“No me gustan las trampas, la hipocresía y los favoritismos y mucho menos que me digan que yo no sea capaz de aguantar, me siento más cuerda que nunca, soy una mujer fuerte”, apuntó Spanic.

La protagonista de telenovelas como “La usurpadora” y “Tierra de pasiones” se conectó con sus seguidores el pasado viernes a través de una transmisión en vivo en Instagram para agradecer el apoyo que ha recibido su producción musical más reciente. Se trata del relanzamiento de un disco que la intérprete publicó en el 2005 y que incluye temas como “Yo nos soy de nadie”.

Además de cantar algunos de los éxitos, la artista de 49 años respondió a preguntas de sus fans y, como era de esperar, no faltaron quienes le preguntaro por lo ocurrido en “Top Chef VIP 2″.

“Creo que no es el momento, cuando me digan las personas luz verde se aclarará la situación”, aseveró. La actriz, no obstante, sí quiso aprovechar la ocasión para desmentir algunas de las versiones que se han dado en los medios de comunicación sobre lo sucedido.

“Lo único que puedo decir al respecto es que jamás me agarré a golpes con Laura, yo a Laura la amo, la quiero, la respeto”, dijo refiriéndose a la actriz mexicana Laura Zapata, quien fuera una de sus compañeras en la competencia culinaria de Telemundo.

Spanic también reveló que no renunció a la competencia. “Pasaron otras cosas”, subrayó sin abundar.

“¿Por qué Telemundo te quiere perjudicar?”, le preguntó otra de sus fans.

La actriz evitó pronunciarse sobre si considera que la cadena de habla hispana la quiere perjudicar. Pero sí comentó algo muy significativo al respecto: “Sin decir sí o no a eso, prefiero ser neutra, pero un amigo abogado me decía en Venezuela que lamentablemente a veces hay figuras muy importantes del medio artístico que le avientan duro y le inventan tantas cosas, pero eso atrae rating, atrae morbo, hasta ahí puedo quedarme”, señaló.