Hace cuatro meses, la salida de la atleta Valeria Pagán Masini de “Guerreros” dejó un sinsabor entre los seguidores del programa de juegos extremos de Wapa Televisión. Al poco tiempo, todo sentimiento negativo se disipó cuando sus fanáticos se enteraron que representaría al pueblo de Toa Alta en Miss Universe Puerto Rico 2022.

Aunque cargar con el título de la mujer más bella de Puerto Rico nunca formó parte de su lista de deseos, la estudiante de Relaciones Públicas en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras (UPR-RP), quería demostrar que podía desempeñarse en otras facetas fuera del ámbito deportivo. Fue de esta manera que llegó al concurso de belleza nacional dirigido por las presentadoras Yizette Cifredo y Estefanía Soto.

“A mí me encantó Miss Universe. Yo era una persona que desde chiquita decía que jamás iba a modelar. Siempre he sido atleta. Y no sé, de la noche a la mañana me levanté con esta inquietud de que quería hacerlo”, sostuvo Pagán Masini en entrevista con El Nuevo Día.

La toalteña, quien forma parte de “Guerreros” desde hace tres años, aseguró que incursionó en el mundo de las pasarelas con un propósito, y lo cumplió. Además, reveló, que haber ocupado un lugar en el cuadro de las cinco finalistas de Miss Universe Puerto Rico 2022 fue una sorpresa.

“Ingresé a Miss Universe Puerto Rico para eso, para evidenciar hasta dónde soy capaz de llegar. También para representar la diversidad, que eso era lo que estaban buscando, así que yo dije ‘me voy a lanzar’. Yo no había cogido ninguna clase de pasarela, así que fue una gran sorpresa llegar al ‘Top 5′. Para mí fue una experiencia magnífica. Mi mamá participó en Miss Universe Puerto Rico hace muchos años, así que fue muy emocionante”, expuso la joven de 24 años.

Pagán Masini se describió como una persona competitiva. De igual forma, dijo, se preparó para modelar su traje de noche hasta el “Top 10″.

“En mi corazón decía ‘yo estoy segura de que voy a entrar al grupo de las 10 semifinalistas’. Yo no me esperaba el ‘Top 5′. Entonces, cuando me llamaron para el ‘Top 5′ ahí sí fue una sorpresa demasiado (grande) para mí. Se me aguaron los ojos, miré a mami en la sillita, yo no lo podía creer y dije ‘de acuerdo, esto está pasando, estamos bien cerca de esa corona, yo no sé qué va a pasar si gano esa corona’. Pero por lo menos estaba satisfecha con la labor que había hecho y sentía que cumplí el propósito por el cual entré”, expuso con seguridad.

Sobre el triunfo de la representante de Fajardo, Ashley Ann Cariño Barreto, Pagán Masini expresó que la Miss Universe Puerto Rico 2022 merecía la corona. También señalo que cuenta con su apoyo y buenos deseos, al igual que con el del resto de las participantes.

La amante del cine, los deportes y las series de Netflix aprovechó la oportunidad para enaltecer la labor de Cifredo y Soto con la la franquicia local. La atleta especificó que ambas comunicadoras se encargaron de que reinara un ambiente positivo y de colaboración entre todas las aspirantes a la corona.

“En los talleres encontramos un espacio para nosotras conectar y conocernos, y realmente nunca se sintió tensión o vibra negativa entre nosotras. Le dimos bien duro a que la belleza no era física, y estoy muy de acuerdo con eso. Reinventamos lo que es la belleza aquí en Puerto Rico y pienso que Yizette y Estefanía, para mí, hicieron un trabajo excelente con todas nosotras y yo estoy súper feliz”, agregó.

Pagán Masini recordó que las inscripciones para la edición 2023 ya están disponibles. En esa línea, recomendó la experiencia a todas las féminas, en especial, a las que piensan que este tipo de certámenes no está a su alcance.

“Si tú te sientas y dices ‘ay, yo no voy a poder hacer eso’, ese es tu llamado de que tienes que ir a ese ‘casting’ porque realmente te abrirá un mundo de posibilidades. Y uno sueña más profundo porque antes de Miss Universe tú no crees que es posible y piensas que no te van a coger, pero es todo un proceso de preparación y todo el mundo tiene la capacidad para lograrlo”, exclamó.

Reportera digital

Regresar a “Guerreros” de Wapa Televisión, para Miss Toa Alta 2022 es “increíble”. “Me fui pensando en evolucionar y cumplí con mi objetivo”, aseguró.

Como reportera digital del programa, Pagán Masini tiene la responsabilidad de presentar todo lo que ocurre tras bastidores. También se encarga de dar a conocer las controversias que suelen surgir por la naturaleza de la competencia.

“Los medios digitales han abierto un mundo de oportunidades para que las personas se comuniquen de todas partes del mundo. Ahora mismo, ‘Guerreros’ es un programa que, aunque tiene franquicias en Perú y en Colombia, no tienen quizás la oportunidad de ver Wapa en esos países, pero sí están pendientes al programa aquí en Puerto Rico. Y esta plataforma de Facebook Live permite que ese público internacional pueda enterarse de lo que está pasando”, detalló.

La futura relacionista, quien aseguró que bajo su nuevo rol no tiene preferencia por ninguno de los dos equipos –Cobras o Leones- aspira convertirse en animadora. Asimismo, incluyó, que no descarta cursar estudios en Actuación para poder desempeñarse en cualquier rama de la televisión.