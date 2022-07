A siete meses de haber llegado como animador y padrino de los “Leones”, el deportista boricua Tommy Ramos, se despidió de sus fanáticos y compañeros ante el inicio de la nueva temporada “Guerreros versus Los Otros 2.0″. A través de un mensaje -que publicó en sus redes sociales- el también exparticipante de “Exatlón Estados Unidos” de Telemundo, tuvo palabras de agradecimiento.

“Hoy comienza una nueva aventura… ‘Guerreros versus Los Otros 2.0′. Gracias a todos los que desde un principio me apoyaron, a la producción de ‘Guerreros’ y Wapa Televisión por la gran oportunidad. A Diane Ferrer y Emilio Pérez por enseñarme tanto. Gracias a mis Leones y Cobras por todo el cariño. Y gracias a todos los fanáticos que día tras día sintonizan el programa y nos ayudan a no dejarlo caer. Espero la vida me vuelva a dar otra oportunidad y pueda estar de regreso con ustedes cuando se reanude la temporada. Hasta entonces, nos vemos”, sostuvo el esposo de la también deportista boricua Vilmarie Mojica.

PUBLICIDAD

Precisamente, Mojica, fue una de las primeras en felicitarla por su desempeño frente a las cámaras del programa de juegos extremos.

“Mi amor, tremendo trabajo que hiciste. Muy orgullosa de ti y de lo que has logrado. #siempreteamtommy donde sea que estés”, sostuvo.

El pasado 17 de enero, con gran entusiasmo, al final del programa le dieron la bienvenida al exgimnasta olímpico, quien llegó para ocupar el espacio de Figueroa luego de que anunciara que aceptó una nueva oportunidad laboral internacional en la cadena de televisión UniMás en Estados Unidos.

“Siento mucha ansiedad, mucha adrenalina. Estoy pompea’o, estoy emocionado. Estoy listo para comenzar. Estoy feliz, me siento un ganador ya”, fueron las primeras expresiones de Ramos a El Nuevo Día, previo a ser presentado oficialmente como el nuevo conductor del programa.