Hoy fue un día de sentimientos encontrados para los seguidores del programa “Guerreros” de Wapa Televisión. No solo se celebró la final de la temporada, que había sido pospuesta como medida de prevención ante el alza de casos de COVID-19 en Puerto Rico, sino porque -además de haber algún tipo de animosidad entre los competidores por un cambio de regla para la competencia final- se hizo oficial la salida el presentador José Figueroa, “El Negro” en lo que fue su última presentación.

Con gran entusiasmo, al final del programa le dieron la bienvenida al exgimnasta olímpico, Tommy Ramos, quien llegó para ocupar el espacio de Figueroa luego de que el viernes pasado este último anunciara que aceptó una nueva oportunidad laboral internacional en la cadena de televisión UniMás en Estados Unidos.

“Siento mucha ansiedad, mucha adrenalina. Estoy pompea’o, estoy emocionado. Estoy listo para comenzar. Estoy feliz, me siento un ganador ya”, fueron las primeras expresiones de Ramos a El Nuevo Día, previo a ser presentado oficialmente como el nuevo conductor del programa.

El exgimnasta reveló que siempre tuvo en su mente la posibilidad de formar parte de la televisión puertorriqueña. Sin embargo, según expresó, esta fue una oportunidad que no estaba buscando ni la esperaba, que surgió desde finales de diciembre.

“Siempre lo había pensado, ¿pero de un día para otro? Me llamaron, me preguntaron que si estaba haciendo algo en televisión. Dije que no, que estaba desarrollándome en la etapa empresarial, con la Fundación Tommy Ramos y los perfumes. Cuando me preguntaron si quería hacer televisión, de inmediato dije: ‘¡claro, seguro!’, sin titubeos”, contó.

A partir de mañana, Ramos será el nuevo conductor junto a la coanimadora Diane Ferrer en el espacio televisivo que se transmite de lunes a viernes a las 5:30 p.m., cuando comience la nueva temporada de “Guerreros Cobras versus Leones” y aseguró estar más que listo para ser el padrino de los Leones.

El padre de Valeria y Victoria expresó que no hay ningún reto en la vida al que se haya negado enfrentar.

“Siempre he dicho que sí, nunca dije que no y vengo a aprender. Es una etapa de crecimiento, de desarrollo. Es algo nuevo, nunca he conducido un programa, pero estoy dispuesto a aprender de ellos. Tanto los competidores como la producción tienen mucha experiencia. Es dejarse llevar, aprender de ellos y desarrollarme con ellos”, añadió.

El exparticipante de la competencia televisiva “Exatlón Estados Unidos”, aseguró que para esta nueva experiencia no viene a imitar a nadie y que pondrá de manifiesto su enérgica personalidad.

“Es un reto grande porque José es grande y es excelente en lo que hace. Yo no voy a hacer lo que José estaba haciendo ni voy a ser José parte dos. Yo voy a ser Tommy Ramos y aquí mi encomienda es a apoyar a mi equipo, protegerlos, defenderlos, hacer que crezcan, se desarrollen, aprendan y yo aprender de ellos. Darle un gran ‘show’ al público. Sigue siendo un reto, pero no tengo miedo. Estoy listo y estoy esperando ya el momento con ansiedad que comience”, puntualizó.

Ramos resaltó que los competidores son grandes atletas, físicamente preparados y con mucha experiencia. Más bien, este los apoyará en el aspecto mental y psicológico, sobre cómo manejar la ansiedad y los nervios en puntos importantes de la competencia, que es cuando normalmente las personas se ponen nerviosas. “Creo que ahí puedo aportar bastante a mi equipo”, agregó.

El atleta resaltó el apoyo incondicional que recibe de su esposa, la exvoleibolista Vilmarie Mojica, para emprender todos los proyectos que se le presentan.

”Vilmarie está un poco impresionada porque tampoco se lo esperaba. Para ella fue una sorpresa, pero está súper feliz. Es una oportunidad que muy pocas personas tienen y nosotros la vamos a aprovechar. Ella siempre me ha apoyado en todas las loqueras que he decidido hacer. Esta no es la excepción y me dijo vamos a meter mano. Me siento bien afortunado de tener una esposa que me apoya en todos los aspectos de mi vida”, dijo.

A finales del 2020, Ramos se adentró en el mundo empresarial al lanzar su primera línea de fragancias en colaboración con DH Distributors, que consta de una colección de aromas para caballeros, que incluye los perfumes “Intensus” y “Stamina”, además de los “body sprays” “Citius” y “Fortius”.