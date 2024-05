“Hay mucha información tergiversada”: Patricia Corcino desempaca sus lecciones y vivencias en “La casa de los famosos 4”

Horas después de su salida de “La casa de los famosos” de Telemundo, la exreina de belleza Patricia Corcino comenzó a desempacar las lecciones y vivencias en la competencia, y llegó a la conclusión de que siguió su modelo de juego y que “nadie le quita lo baila’o”.

En entrevista con este diario, la exintegrante de “Lo sé todo” de Wapa Televisión aseguró que no se arrepiente de sus palabras y acciones en la casa-estudio ubicada en México. Al final, subrayó, que ninguna de sus movidas cargaron con maldad ni malas intenciones.

“Sí existe una competencia, sí, de pronto se pueden dividir votos, pero habían más mexicanos, había venezolanos, y yo vi completamente el apoyo a todos los habitantes de la misma nacionalidad. Es muy triste que nosotros los puertorriqueños no seamos capaces de llevar a dos puertorriqueñas a la final. Es muy triste que no entendamos que aunque tengamos la misma nacionalidad somos diferentes, personalidades distintas, con gustos distintos, y el hecho de que tú seas de mi misma nacionalidad no significa ni tampoco implica que yo voy a permitir una falta de respeto”, expuso un poco cansada por lo cargada que estuvo la agenda del día.

La representante de Caguas y Fajardo en Miss Universe Puerto Rico, en el 2010 y 2013, respectivamente, agregó que, precisamente, esa es la función de las “galas de posicionamientos y sinceramientos”, que se celebran todos los domingos. Corcino tomó aire y añadió que con sus expresiones jamás pretendió ni imaginó “echarse al país en contra”.

“En ningún momento me dirigí con insultos, ni faltas de respeto. Yo prefiero regresarme al inicio, donde hay mucha información tergiversada por el simple hecho de que yo era otra boricua”, recalcó.

Siente que cumplió su misión

Cuando el reloj marque las 7:00 p.m. de esta noche dará inicio una gala más de la cuarta temporada de “La casa de los famosos” de Telemundo, y de seguro, el área designada para los exhabitantes del “reality show” estará encabezada por la presentadora de televisión puertorriqueña.

Probablemente, la modelo se decantará por un ajuar que tenga un toque de brillo, algún color llamativo o un accesorio que se convierta en tema de conversación, como el de anoche.

Aunque el título de ganador o ganadora absoluta de “La casa de los famosos” no supone un galardón nacional, sino un logro personal, tal y como se ha visto desde la primera temporada, en el 2021, no hay nada ni nadie que pueda contra el poder de un pueblo unido por su bandera.

Desde que entró vestida de blanco a “La casa de los famosos” el pasado 13 de marzo, en la mente de Corcino había un solo objetivo: el bienestar y la felicidad de su unigénito, Maxximo. Con mucha satisfacción y sonrisa de oreja a oreja, quien también participó en “Nuestra belleza latina” de Univision informó que cumplió su cometido.

“Mi hijo (está) supercontento, superpompia’o. Me ha enseñado todo lo que tiene en el iPad, que recopiló del 24/7 y de cada gala, yo me quería morir, definitivamente, (es) mi fan número uno. Me sorprendió una imagen que la maestra logró. Yo, antes de hacerle el ‘happy birthday’ (feliz cumpleaños) en el jardín, yo le hablé a la maestra, ‘por favor, si es posible, si alguien la puede contactar, que le enseñe, aunque sea un ‘screenshot’. A él le pusieron en vivo todo lo que yo estaba haciendo. No fue tan solo desde un celular, lo proyectaron en la pizarra”, narró.

La exhabitante puertorriqueña de 35 años aprovechó para agradecer toda la ayuda “con el niño” de 9 años durante su ausencia.

¿Cómo se siente Patricia Corcino tras su salida de “La casa de los famosos 4″?

“Todavía estoy conectando con la realidad, es un proceso que no se da de la noche a la mañana. Continúas sin comunicación 24 horas después de salir de ‘La casa de los famosos’, hay unas etapas que tienes que pasar, tienes que tomar como unas terapias que te van preparando para enfrentar la vida cotidiana y normal. Asimilando el proceso, me disfruté muchísimo la experiencia y poco a poco nos vamos acoplando”, respondió.

¿Quieres o no volver a trabajar en los medios de comunicación de la isla?

“Nunca voy a cerrar la oportunidad ni la posibilidad de trabajar en mi isla y quedarme en mi isla. De hecho, ojalá y existiera un canal que llegue a más masas, a más personas, que sea un tanto más internacional, que saliera más de la isla. Yo no tendría ni que moverme. Simplemente, estoy siguiendo los pasos de otros artistas, actores, actrices que quieren crecer profesionalmente, todo para darle un mejor futuro a mi hijo”, defendió.

El pasado mes de abril, a poco más de un mes de su llegada al popular “reality show” conducido por Jimena Gállego y Nacho Lozano, la decimoquinta eliminada exteriorizó su deseo de que su salto a la televisión internacional sea de manera permanente.

“Allá (Puerto Rico) la televisión local está bien marcada, cuáles son los canales que trascienden”, dijo. Su decisión, agregó, dependería “de los contratos, porque hay unas penalidades por meses. Voy a ver qué me ofrecen y qué pasa aquí, porque al final uno nunca sabe lo que pase. Pero sí, mi intención es irme ya internacional, local, no”.

¿Cómo es tu relación con su compatriota Maripily Rivera?

“Ahora mismo, la semana que salí, le damos para atrás, recordemos que ella se quedó sin cuarto, la recibo en el cuarto Fuego, la ayudamos a hacer la mudanza, y la convivencia que yo recibí esa semana es la que yo hubiera querido tener en toda la competencia. Obviamente, al yo entrar, ya existían los equipos, los cuartos ya estaban formados. Se me limita el entrar al cuarto Tierra y obviamente veo una actitud defensiva de parte de los integrantes, muy entendible, pero eso, pienso, fue lo que cohibió que no se pudiera dar esa convivencia”, recordó.

La relación entre el “Huracán Boricua” y el “Terremoto Boricua” no fue la mejor mientras se encontraban monitoreadas 24/7. Ambas fueron protagonistas de enfrentamientos que pasarán a la historia de la competencia entre los más intensos y acalorados.

Revela el misterio de la “alberca”

“El tema de la alberca, Dios mío, yo no puedo creer que algo tan sencillo haya dado tanto de qué hablar. Fue una experiencia que yo pasé. Cuando entro, todo el mundo decía, ‘la alberca’ y yo decía ‘la piscina’, y me decían, ‘¿qué?’. Fue un chiste y una realidad de que nos teníamos que acoplar a los mexicanos y ellos a nosotros. Es una conversación que yo tuve con Alana (Lliteras) como la que tú puedes tener con un amigo que no tenga tu misma nacionalidad. Al final, fue un intercambio de palabras”, sostuvo.

A finales de abril, Corcino comentó que los puertorriqueños no saben qué es una alberca. “Aquí, cuando yo voy a decir alberca, tengo que decir piscina porque en Puerto Rico no van a saber”, fueron sus palabras.