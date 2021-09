Efrén Arroyo, hijo, indicó en el programa “Lo sé todo” de Wapa Televisión, que su fenecido padre no estaba vacunado contra el COVID-19. La familia está a la espera de los resultados de una autopsia para saber si esta fue la causa de muerte.

“No tenía sospechas de que tuviera COVID-19, aunque siempre queda la pregunta. Él no estaba vacunado contra el COVID-19″, explicó el exreportero de Telemundo.

“A él le dio un catarro hace dos semanas y se aisló en su casa. No sabíamos de él y como yo no lo conseguía, le empecé a textear. Rápido me dijo que no podía casi hablar por la garganta. Ayer vine a donde él, se sentó, me dijo: ‘Me siento mal’, le traje una piña colada. Se acostó y esta mañana murió”, indicó el periodista.

Las expresiones de Arroyo fueron dadas frente a la residencia de su padre en la urbanización Altamira, en Guaynabo.

“Estoy dolido, pero un padre que ha sido tan bueno, que te enseña una profesión, unos valores, va a seguir vivo en el recuerdo, en el corazón de uno y siempre quedará vivo”, explicó al hablar de su progenitor, quien laboró en Wapa Televisión por casi cuatro décadas y quien será velado en la Funeraria Ehret y posteriormente será cremado. Todavía no tiene la fecha en su cuerpo estará expuesto en la funeraria.

/ El telereportero estuvo a cargo de cubrir eventos importantes como la muerte y el funeral del gobernador Luis Muñoz Marín. (Teresa Canino Rivera)

Efrén Arroyo laboró por 38 años en Noticentro. (Teresa Canino Rivera)

Sus compañeros de Noticentro lo definieron como un portador de la justicia, defensor de los pobres, poeta e historiador. (Teresa Canino Rivera)

Arroyo comenzó su carrera periodística en el 1978 cuando inició labores en WKAQ. (Teresa Canino Rivera)

Efrén Arroyo caminando por los pasillos de Wapa Televisión. (Teresa Canino Rivera)

Efrén Arroyo junto a quienes fueran sus compañeras, Deborah Martorell y Celimar Adames. (Archivo)

Arroyo compartía el mismo nombre y la misma profesión junto a su hijo, Efrén Arroyo. (Archivo)

Arroyo fue el presentador del especial televisivo "WAPA 60 años en tu vida". (Archivo)

Efrén Arroyo durante su programa "Hablando la verdad" a través del 740AM, en Bayamón. (Archivo)

Efrén Arroyo junto a Guillermo José Torres. Ambos fueron pilares del periodismo televisivo e imagen de Noticentro, por Wapa. (Archivo)

Pedro Rosa Nales, Jorge Rivera Nieves y Efrén Arroyo fueron destacados telereporteros y anclas de los noticiarios en los años 90. (Ramon " Tonito " Zayas)

Tanto Efrén Arroyo como Guillermo José Torres compartían el mismo nombre y profesión con sus hijos. (Archivo)

“El siempre me decía que los periodistas eran servidores públicos de la empresa privada y que nunca me creyera un artista”, dijo.

Ante la pena y el dolor que le embarga en estos momento, Arroyo le dio un consejo a las personas que tengan a sus familiares mayores vivos: “Siempre abracen y besen a su padre, mientras lo tengan”.

“Yo por mi parte salía con mi papá todos los días, siempre estaba con él, andaba con él, me lo viví, me lo gocé y ese es el recuerdo que me llevo”, explicó.

El legendario periodista Efrén Arroyo, de 68 años, conocido por su don de palabra, memoria histórica y profesionalismo fue encontrado muerto esta mañana en su residencia.