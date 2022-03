Anoche la pelota golpeó fuerte al panel del programa Jugando Pelota Dura cuando discutían los efectos del conflicto entre Rusia y Ucrania, y una de las invitadas, llamada Nataliya Yanyuk, una ucraniana que reside en Puerto Rico, dijo no estar a favor de las decisiones tomadas por el presidente de su país, Volodymyr Zelensky.

Durante el programa, que se transmite de lunes a viernes a las 7:00 de la noche por TeleOnce y es moderado por Ferdinand Pérez, la mujer indicó: “Ya estamos al punto de que no solamente nos tenemos que hablar. Ayer casi se esperaba que iban a lograr un diálogo, pero de repente sale hoy de misterio ese bombardeo de un hospital, que levanta a todo el mundo en odio y más armas vienen en manos de ucranianos para que mueran allí peleando, ¿para quien?”.

Ante preguntas de los periodista Dennise Pérez y Álex Delgado, de si ella siendo ucraniana estaba de lado de Rusia, Yanyuk aclaró que su corazón está con los ucranianos que están muriendo. No obstante, no responsabilizó a Rusia el que haya invadido a su país.

“Estamos ‘brain wash’. Tenemos que ir a la historia de nosotros en el ‘94 cuando Ucrania dejó armas nucleares, cuando Estados Unidos y Rusia prometieron que nos iban a proteger”, dijo la mujer que se identificó como ucraniana pura y negó defender la invasión de Rusia a Ucrania, como dejaron saber los usuarios en las redes sociales.

“Es una guerra que fue provocada por acciones de Estados Unidos y la Unión Europea. Nosotros podíamos ser parte de la Unión Europea sin ser parte de NATO (Organización del Tratado del Atlántico Norte - OTAN), Este conflicto se pudo evitar. Esos son intereses de Estados Unidos. Sé que todo el mundo me va a odiar aquí, pero ya personas en Ucrania están comenzando a comprender que ese conflicto es artificialmente desde el 2014 infiltrado en Ucrania y esa guerra se podía evitar”, dijo la ucraniana, quien fue invitada a ser parte del análisis del “panel de guerra” dentro de Jugando Pelota Dura, junto al teniente coronel Carlos Cuebas, quien es experto en asuntos militares, y el licenciado Rafael Cox Alomar.

“Pensé que me iban a dar respuestas basadas en la historia, no en la propaganda, no en las metiras que nos están diciendo desde el 2014″, acotó Yanyuk mientras enfatizó: “Yo culpo a Estado Unidos y al presidente de Ucrania por no ser sabio ni escoger una neutralidad como Austria o Switzerland para recibir numerosos préstamos de Estados Unidos, que siempre vienen con condiciones y nos llevan a ese discurso”, icrepó.

“Lo que pasa en Ucrania es decisión de los ucranianos, pero achacarle lo que está sucediendo a Estados Unidos y a la OTAN creo que es un poquito una falta de malicia e ignoracia. Realmente lo que a Putin no teme es a la OTAN, Putin le tiene pánico a la democracia”, le respondió otro de los panetlistas, quienes evidentemente no estaban de acuerdo con las expresiones de Yanyuk.