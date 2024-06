Iván Calderón: “Ya no me llaman campeón, ahora me dicen chef”

San Juan - A diferencia de los primeros cuatro eliminados del “reality show” de cocina de Wapa Televisión “Super Chef Celebrities”, el exboxeador profesional puertorriqueño Iván Calderón no quedó fuera de la competencia por un platillo malogrado. Su salida, anoche, del programa conducido por el comediante Luis Ponce se debió a compromisos relacionados a su carrera deportiva.

Quienes siguen la competencia saben que el excampeón mundial de dos pesos progresó semana tras semana. Este, precisamente, fue uno de los dos motivos que le dejó un mal sabor al momento de despedirse.

“El sentimiento (negativo) es que después que estaba sintiéndome (parte) de la familia, me tuve que ir por compromisos, y por eso me siento un poco triste. Pero me voy con la satisfacción de haber aprendido, de haber conocido otra familia mientras estuve ahí y creo que eso me llenó más que cualquier otra cosa”, dijo el exdeportista de 49 años.

Sin ánimos de orgullo y pretensiones, el “Niño de Hierro” exteriorizó que sentía que podía ser uno de los finalistas de la primera temporada de la producción 100% local. Al igual que cada proyecto que llega a sus manos, el natural de Guaynabo comentó que todos los retos en la cocina los asumió con mucha pasión.

PUBLICIDAD

“ Cada día, dicho por los chefs, iba mejorando. Decían que yo tenía potencial, resaltaban la pasión que yo le estaba metiendo a esto, pero los compromisos que uno tiene de la carrera, el Salón de la Fama, que es un sueño hecho realidad cuando uno está en estas posiciones, tampoco podían ser pasadas por alto. ” Iván Calderón, excampeón profesional de boxeo

Calderón, quien fue incluido en el Salón de la Fama del Boxeo Internacional como parte de la generación del 2024 junto con otros notables como Michael Moorer, Diego Corrales y Ana María Torres, dejó la puerta abierta a la posibilidad de regresar, si surge la oportunidad. Mientras tanto, continuará con la labor de contribuir en el bienestar de la juventud a través de charlas educativas.

El padre de tres hijos -Wilvani, Diannelys e Iván- confesó que quien se llevó “la mejor parte” de su participación en “Super Chef Celebrities” fue su esposa, Dennisse. Gracias a la competencia, añadió, aprendió a hacer confeccionar otro tipo de gastronomía como la peruana y la venezolana.

“Aprendí a cocinar algo más que arroz, habichuelas, pollo frito y chuleta. También me llevo otro tipo de conocimientos como hacer postres, arroz con dulce, mangú que yo nunca en mi vida lo había hecho. No me quedó tan bueno en la competencia, pero luego me fui a mi casa, lo hice poco a poco, y me salió”, detalló.

El excompetidor de “Mira quien baila” de Univision en el 2019 expresó que, el arroz con dulce, en específico, fue un plato con el que conquistó el paladar de su esposa y el de su mamá. A la receta original, reveló, le añadió queso crema, un ingrediente que “le dio otro toque” al platillo.

Otra de las experiencias que siempre recordará, según quien representó a Puerto Rico en las Olimpiadas del año 2000, será el haber cocinado con la meteoróloga de “Noticentro” Ada Monzón. Junto a la profesional del tiempo, comentó, formó “tremendo dúo”.

PUBLICIDAD

“Cuando me dieron para escoger una persona yo dije ‘déjame escoger a una mujer’, pero a la misma vez dije ‘diantre ella trabaja mucho, a lo mejor no cocina’, pero me equivoqué; es una profesional, fue la que tomó los datos, nos dividimos tan bien el trabajo que mientras ella hacía la carne yo guayaba para hacer la mezcla de las alcapurrias”, narró en entrevista con este diario.

Al mirar atrás, al igual que su excompañero Braulio Castillo, hijo, Calderón agradeció a la producción de Wapa Televisión por la oportunidad de llegar a los hogares boricuas a diario en el horario estelar. Este hecho, el exboxeador lo describió como “un lujo”.

“Me lo dices y se me paran los pelos. Yo no sabía la transformación que había hecho en mí este programa hasta que un día, estaba con mi hija de 10 años y se me acercó una señora y me dijo ‘tú no puedes fallar, te estoy viendo, no dejes que se te quemen las empanadillas’. Ese día comprendí el nivel de alcance de este programa”, recordó entre risas.

“La conexión que estoy teniendo con la gente es otra cosa. Ya no me dicen campeón, ahora me dicen chef”, puntualizó.