Con su característico estilo incisivo, el abogado y analista Jay Fonseca estrenó hoy su programa vespertino “Los datos son los datos”, que se transmite por Wapa Televisión y Wapa América, el canal que es su nueva casa hace un mes.

Su estreno también es como productor del programa, que consta de 35 minutos de duración y que trasmitirá de lunes a viernes en un horario inusual. Marcó las 3:20 para que hiciera aparición el analista político, quien dio la bienvenida en una intervención tipo monólogo, mientras resaltó el nombre de su casa productora Jagual Media, en alusión a sus orígenes en San Lorenzo.

“Hablo como la gente de Jagual, que son mis parcelas, es mi barrio, es mi gente. Jagual de San Lorenzo mi barrio. Le hablo a la gente de residencial, te hablo a ti, el del caserío, porque a mí no me lo contaron, yo lo viví. Eso de coger la guagua pública, ir a la escuela pública, de coger cupones y la beca Pell, de comer arroz y habichuelas marca ‘diablo’ en el comedor, -y como ven le metí con las dos manos al comedor-, y mira, así son las cosas”, expresó Fonseca, quien destacó como noticia del día la pérdida de 480 mil estudiantes en el sistema educativo al comparar estadísticas del año 1999 con el presente.

“Estoy convencido de que Puerto Rico es un paraíso, y solo falta que cooperemos. Esa frase yo la digo y no es por decirla, llamo a este programa ‘Los datos son los datos’ porque comprendo que la mayoría no siempre va a estar de acuerdo conmigo. De hecho, muchas veces ni yo mismo estoy de acuerdo conmigo. Pero, mi opinión es secundaria, lo importante son los datos”, puntualizó mientras exhortó a aprender a diferir y diferir, pero hablándose y entendiéndose, a la vez que citó un versículo bíblico y dijo no pretender que siempre le saldrá bien ejecutar sus funciones como productor y comentarista.

En este primer programa, -en el que Fonseca mantuvo su espontaneidad dejando saber comentarios que la producción le estaba haciendo acerca de su chaqueta- tuvo como invitada a la senadora por el Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve, para conversar sobre el modelo educativo con perspectiva de género y dialogar acerca de los incidentes más recientes en cuanto a sus expresiones en contra de la presentación del comediante Freddo Vega en su personaje de “Magda” en una escuela de Arecibo, la cual ripostó que lo que se veía en el video se trataba de “un material totalmente inapropiado con un contenido obsceno”.

De igual modo, para continuar con el tema, contó con la intervención de la senadora Ana Irma Rivera Lassén, desde el Capitolio. Sin embargo, por problemas de conexión y de sonido, resultó un poco atropellada la conversación.

Como se había anticipado, los segmentos de humor y de sátira política no faltarán en el nuevo programa y estarán a cargo del actor y cantante Juan Pablo Díaz Carrasquillo, quien con su talento llevará una extensión de lo que es su concepto de “Estado Crítico”, que popularizó a través de las redes sociales.

En esta nueva encomienda, “JuanPi” estará acompañado de nuevos talentos jóvenes destacados en las redes sociales. De inmediato, con su presencia y con su característico sentido del humor, llenó de energía el estudio, donde se quitó la camisa que tenía para mostrar una camiseta con la foto de Jay Fonseca del 2006, lo que provocó risas.

Ya más relajado, al cumplirse los 35 minutos del programa -que pudieron haber resultado cortos para los televidentes-, Jay Fonseca finalizó agradeciendo a la audiencia y presentó Noticentro Edición Estelar, en el cual también integra sus funciones como analista.