Jennifer Fungenzi “salió ganando” de “Super Chef Celebrities”

San Juan - Si alguien sorprendió y se destacó en “Super Chef Celebrities” de Wapa Televisión fue la empresaria y modelo dominicana Jennifer Fungenzi . “Sin saber nada” de cocina, la filántropa no solo se salvó en varias ocasiones de enfrentarse al reto de “el fogón” sino que pudo descubrir otras habilidades que hoy la llevan a replantearse sus metas y planes futuros.

La fundadora de la entidad sin fines de lucro Alegrando Corazones se convirtió anoche en la sexta eliminada del “reality show” conducido por el comediante Luis Ponce . Sin nada que lamentar, Fungenzi aseguró que aunque no cargó con el premio final de $40,000, esta experiencia le sumó a su vida personal y profesional.

“Estoy bien. Esta fue mi primera experiencia en un ‘reality’. Yo no tenía ningún conocimiento de la cocina y pienso que llegué muy lejos. Me siento satisfecha con lo logrado y agradecida con la producción”, expresó la propietaria de Bella By JF.