De los retos físicos de “Guerreros” en Wapa TV a las trampas de un juego que gira alrededor de la batalla entre los sexos para HBO Max, el boricua Jomar Pérez Adorno ha demostrado aptitud para los nuevos tipos de “reality” que captan la imaginación de espectadores de todas partes del mundo.

Después del estreno de los primeros tres episodios de “FBoy Island”, HBO MAX ha declarado este show como su programación original más vista. La serie constantemente salta entre el formato de “dating game” establecido por “The Bachelor” a una narrativa risible que tiene a tres chicas tratando de descifrar quienes de los que se presentan como parejas potenciales tienen buenas intenciones y quienes se merecen la clasificación titular del show. (El término “Fboy” alude al tipo de hombre egocéntrico, que no se compromete con ninguna relación y que aparenta ser “cool” mientras solo está en busca de un encuentro sexual casual).

Durante una charla exclusiva con El Nuevo Día por Zoom, Jomar reveló los detalles del proceso para ser seleccionado para el show más popular de HBO MAX, que estrena sus episodios nuevos los jueves. Además comparte su impresión de lo que se presenta en pantalla versus lo que sucedió “de verdad” durante la filmación.

Jomar Pérez en la promoción de "FBoy Island", reality show de HBO Max.

Cuéntame un poco del proceso de Casting para “FBoy Island”. ¿Cómo te enteraste? ¿Cuántas veces tuviste que audicionar?

-Yo me entero de la oportunidad cuando todavía estaba trabajando en “Guerreros” en Wapa. Fueron varias etapas de entrevistas. Sin mentirte fueron como 17 entrevistas diferentes. Como 12 de ellas fueron previas a estar en contacto con los “network managers” y productores del show. O sea que todavía estaba haciendo casting sin saber si HBO MAX iba a aprobar a un puertorriqueño que no manejaba muy bien el inglés o como iba a ser la dinámica del show. Aún cuando me escogen y nos llevan a la localización, ninguno de nosotros sabía bien las reglas del juego. En ese sentido jugaron mucho con nuestra psicología para obviamente sacar de nosotros lo que ellos necesitaban.

¿Cuándo exactamente fue que te enfrentaste con el concepto titular del show, ser un Fboy, y cual fue tu reacción?

-Mira Juanma a mí me dicen que estoy escogido una semana antes de darme los pasajes para la localización. Fue un proceso bien atropellado, pero hay que estar consciente que esto se grabó durante la pandemia. Literalmente el concepto del show era un secreto. Obviamente, dado la naturaleza de las preguntas uno sabe la línea del juego, pero de saber cómo se iba ejecutar para nada. Aún grabando el show, no tenía nombre. Ellos soltaron el nombre a través de las redes sociales y rápidamente todo cuajó. Fue un momento de tragar pesado y decir, “pues sí, yo estoy haciendo esto”. Porque lo de FBoy es un sello que hay que manejar con cuidado porque uno regresa a la realidad después del show. Así que sabía que tenía que ser muy cuidadoso.

¿Crees que tu experiencia en “Guerreros” te ayudó o preparó para este show?

-Definitivamente haber participado en un “reality” como “Guerreros” sí ayuda mucho. Saber lo que tienes que hacer en una entrevista corta y como desempeñarte frente a la cámara. Poder contestar preguntas incómodas y hablar sobre alguien que después vas a ver de frente. Toda esa dinámica me ayudó un montón. Hay algunas cosas que se pierden en la edición, pero al estar en una situación donde tengo que estar hablando de cosas privadas que yo en realidad no compartiría, pues compensé mucho jugando con las cámaras y hacer el comentario correcto en el momento correcto.

¿Qué más entiendes que se perdió en edición?

-El nivel competitivo que había entre los varones que estábamos concursando. Las cosas se pusieron bien intensas. Hubo peleas que no se han visto. Uno de los muchachos rompió una pared. Hay mucho, mucho pietaje de drama cuando el show ni si quiera estaba oficialmente grabando sus segmentos. Mucho drama (se ríe) Suficiente como para hacer otra serie.

En varios momentos de la serie tienes la oportunidad de representar a Puerto Rico con detalles, como usar la bandera como parte de tu vestuario. ¿Eso fue idea tuya o te lo pidieron los productores?

-No. Yo siempre estuve bien claro que entrando en el episodio 3 iba a tener que dejar claro quién yo soy y de dónde vengo. A mí nadie me lo tuve que pedir. Es parte de mi personalidad estar orgulloso de donde soy.