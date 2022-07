“¿Dónde está Gelpí (que) no se ha visto en el canal?”, “¿Qué pasa con Jorge Gelpí?”, son dos de los comentarios más frecuentes en las redes sociales de “NotiCentro”, el noticiario de Wapa Televisión.

Hace unas horas, el periodista publicó varias historias en su cuenta de Instagram. Sin revelar dónde se encuentra, Gelpí compartió vídeos de varias personas mientras exponen su arte.

“Arte en la calles”, “¡Qué mucho talento hay en cada rincón del mundo!”, leen algunas de las frases que escribió el comunicador.

El periodista compartió varios vídeos en sus redes sociales de personas que exponen su arte en las calles. (Instagram)

El Nuevo Día se comunicó con la relacionista del Canal 4, Migdaliz Ortiz, para conocer detalles de la ausencia de Gelpí. En la conversación, la profesional de relaciones públicas sostuvo que el periodista “está de vacaciones” e informó que “regresa la próxima semana”.

En junio 17 del año pasado, Wapa Televisión informó que tanto Gelpí como la periodista Aixa Vázquez renovaron su compromiso de informar a los televidentes. Ambos reporteros, quienes acordaron nuevos contratos, están destacados en “NotiCentro al Amanecer”, noticiario que transmite en su horario de lunes a viernes de 5:00 a 10:00 a.m.

PUBLICIDAD

“La renovación de mi contrato con Wapa TV por los próximos tres años es un reconocimiento por parte de la empresa del trabajo que he realizado por los pasados 18 años y medio en este canal. Es una reafirmación de que me valoran como periodista y talento en las diferentes ediciones de Noticias, en particular ‘NotiCentro al Amanecer’. De mi parte, es una reiteración de mi compromiso inquebrantable con el público, con la estación y conmigo misma, de que seguiré realizando una labor de altura, responsable y de entrega total hacia lo que me apasiona, servir. Es un privilegio ser parte de la familia de Wapa y, a su vez, de la familia extendida de millones de hogares de televidentes, en y fuera de Puerto Rico, que se despiertan con nosotros cada mañana”, comentó Vázquez, creadora del segmento de “Tití Aixa” que diariamente celebra la vida y ocasiones especiales de los televidentes.

Por otra parte, el presentador del noticiario matutino, también se expresó complacido de extender su relación contractual. “Para mí es un orgullo continuar en la que ha sido mi casa por 18 años. ‘NotiCentro’ es el centro de trabajo que me ha permitido llegar a los hogares para llevarles información diaria. He tenido la oportunidad de ejercer varios roles dentro del departamento de noticias y ahora, como presentador de ‘NotiCentro al Amanecer’, me siento agradecido del respaldo del público que todos los días nos honra con su audiencia tanto en Puerto Rico como en los Estados Unidos. Reafirmo mi compromiso de continuar ofreciéndoles la información actualizada y certera y seguir amaneciendo junto a ustedes con la alegría que nos caracteriza a todos los que laboramos en ‘NotiCentro al Amanecer’”, dijo.