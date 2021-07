El periodista Julio Rivera Saniel de Noticentro de Wapa Televisión confirmó ayer que llegó a ponderar ofertas de otros canales de televisión, pero optó por permanecer “con mi familia” del canal 4; su taller de trabajo por casi dos décadas.

La gerencia de Wapa Televisión anunció que Rivera Saniel se integra a la Edición Estelar de Noticentro como reportero de lunes a viernes y abandona la silla de presentador de noticias de Fin de Semana, luego de diez años en la posición. A partir de este lunes, 12 de julio, trabajará en el noticiario de las 4:00 p.m.. Los presentadores de noticias en ese horario son Normando Valentín y Katiria Soto.

A preguntas de este medio sobre si a raíz de las renuncias de sus excompañeras de trabajo Celimar Adames Casalduc y Deborah Martorell a Wapa Televisión para irse a TeleOnce, ¿ese canal le hizo algún acercamiento para dar el salto?, el periodista indicó que “sí”.

“Sí, me hicieron el acercamiento. No es la primera vez de los acercamientos. En el pasado ha habido de diferentes canales. Siempre uno evalúa y dentro de ese proceso de evaluación uno contempla lo que es mejor para uno. En este momento lo mejor para mí es seguir y permanecer con mi familia. Noticentro y Wapa han sido mi familia por los pasados 18 años. Me siento muy a gusto en este lugar de trabajo. Siento que tengo el espacio para proponer historias relevantes y en ese sentido la decisión era permanecer en mi casa”, explicó el reportero, quien también se desempeña en radio y prensa escrita.

Rivera Saniel aseguró que firmó la extensión de su contrato con Wapa Televisión por tres años y que fue él quien solicitó el cambio de horario para tener un balance personal y disfrutar más tiempo con su familia. El periodista llevaba 18 años trabajando todos los fines de semana, por lo que entendía que era tiempo de priorizar a su familia los sábados y domingos. El reportero es esposo de la periodista Milly Méndez y padre de Milena, de cuatro años.

“Cuando llegan los hijos uno cambia las prioridades y ahora que la nena está más grande y entiende los procesos es fundamental ayudarla en las asignaciones de la escuela, me pareció importante el cambio. Ese fue el elemento fundamental para pedir el cambio. Quiero compartir tiempo de calidad con mi familia, que no tengamos que hacer mil arreglos para estar con la nena. Ahora Milly y yo vamos a poder tener libre los mismos días”, sostuvo el periodista.

Rivera Saniel destacó que la ventaja del formato de Noticentro es que nunca dejó la cobertura de reportaje en la calle, ya no sé dedicó exclusivamente a ser un presentador de noticias.

En ese sentido, el rol de reportar en la edición de lunes a viernes lo asume de forma natural y con el mismo compromiso de informar al país con verticalidad y credibilidad. Continuará desarrollando contenido, investigaciones e informes especiales para otras ediciones de las noticias.

Aclaró que el cambio no ocurrió por las plazas vacantes de Adames Casalduc y Martorell, ya que él se movió con su misma posición de reportero.

Sobre las sorpresivas renuncias de las veteranas reporteras sostuvo que “siempre que un compañero parte uno lo lamenta, pero son determinaciones personales que nadie es quién para cuestionar o juzgar”.

“Celimar es mi amiga y siempre le voy a desear lo mejor. A ambas le deseo lo mejor y mucho éxito. Siempre vamos a seguir en comunicación”, precisó.

Mencionó que despedirse de su compañera de fines de semana, la reportera Sylvia Verónica Camacho era algo que entre amigos habían hablado anteriormente, por lo que ella lo tomó con igual felicidad.

En un comunicado enviado por Wapa Televisión se informó que más adelante se dará a conocer el nombre del presentador de noticias de fin de semana, así como otros integrantes.

“Todos los integrantes de nuestro equipo de Noticentro son valiosos y capaces de ser presentadores de nuestras ediciones. Estamos evaluando las posibilidades para cubrir ese espacio junto a Sylvia. Julio es un periodista objetivo y respetado que se destacada en todos los espacios de noticias. Como padre, entiendo perfectamente su deseo de compartir tiempo de calidad con su familia y, si tenemos la oportunidad de aportar para que así sea, es un placer darle ese beneficio”, expresó Rafael Lenín López, vicepresidente y director de Noticentro.

Rivera Saniel puntualizó que aunque es una decisión gerencial por parte del director de noticias, cualquiera de sus compañeros y compañeras de labores de Noticentro pueden ocupar esa silla.